AUVERNIA-RODANO-ALPEETAKO TOURRA

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Matteo Jorgensonen Visma taldeak erlojupekoa irabazi du Perreuxen

Bigarren Netcompany INEOS Erresuma Batuko taldea sailkatu da, eta hirugarren EF Education-EasyPost, irabazleengandik 29 segundora. Horrela, Alex Baudin txirrindulari frantziarrak lidergoari eutsi dio.

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Visma | Lease a Bike, taldekako erlojupekoaren irteeran. Irudia: Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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AGENTZIAK | EITB

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Herbehereetako Visma | Lease a Bike (32:52) taldea, Matteo Jorgenson buru zuela, azkarrena izan da Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren hirugarren etapan, 28,4 kilometroko taldekako erlojupekoan.

Matteo Jorgenson
18:00 - 20:00
Vismari taldekako erlojupekoan garaipena eman dion Jorgensonen esprinta

Bigarren Netcompany INEOS Erresuma Batuko taldea sailkatu da (33:01). INEOSek Paris-Nizako taldekako erlojupekoa irabazi zuen. Oscar Onleyrekin eta Kevin Vauquelinekin batera helmugaratu da taldea. Hirugarren EF Education-EasyPost (33:21) izan da, irabazleengandik 29 segundora.

Etapa mota hau 2018tik ez zen jokatzen, orduan Dauphine bezala ezagutzen zen lasterketan. Uztailean, Frantziako Tourrean, lehen etapa taldekako erlojupekoa izango da, beraz, taldeak azken entsegu honen garrantziaz abiatu dira.

Vismak etapa hasieran zalantzak utzi ditu; izan ere, Ben Tulettek arazo mekanikoak izan ditu, eta Wout van Aert berehala atzean geratu da. Baina taldeak gora egin du etapan zehar, eta Matteo Jorgenson arduratu da azken igoeran, INEOS baino ia hamar segundo azkarrago joateko (32:52).

Podiumean Alex Baudinen EF Education - EasyPost (33:21) sartu da azken orduan. Berak eman dio amaiera bere taldearen lanari, eta segundo nahikoak salbatu ditu maillot horia eusteko. Bere taldea Vismarengandik 29 segundora helmugaratu da, eta sailkapen nagusian lortutako 32 segundoko aldea nahikoa izan du frantziarrak.

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