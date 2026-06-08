AUVERNIA-RODANO-ALPEETAKO TOURRA

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Charmigek lortu du garaipena Le Puy-en-Velayn amaitu den bigarren etapan, ihesaldi luze baten ostean

Uno-X Mobility taldeko txirrindulari danimarkarrak 200 kilometro baino gehiago egin ditu eguneko ihesaldian. Etapako azken igoeran lasterketa-buruan geratu dira Charmig, Garcia Pierna eta Braz. Daniarrak tartea ireki du, eta bakarrik helmugaratu da.

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Anthon Charmig (Uno-X Mobility) txirrindulari daniarra, podiumean. Irudia: EITB

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Anthon Charmig (Uno-X Mobility) txirrindulari daniarrak irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko bigarren etapa. 234 kilometroko ibilbideak Saint-Martin-le-Vinoux eta Le Puy-en-Velay lotu ditu. Charmigek 200 kilometrotik gora ihes eginda eman ditu.

Anthon-Charmig-etapa-2-Tour-Auvernia-Rodano-Alpes
18:00 - 20:00
Bigarren etapako azken kilometroa

Eguneko ihesaldia Anthon Charmig (Uno-X), Baptiste Veistroffer (Lotto), Alex Diaz (Caja Rural), Nadav Raisberg (NSN), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL), Raul Garcia Pierna (Movistar), Vlad van Mechelen (Bahrain), Jordan Jegat (TotalEnergies) eta Clement Braz (Groupama) txirrindulariek osatu dute.

Iheslariak azken 50 kilometroetara arte elkarlanean aritu dira. Orduan Brazen eraso batek erritmoa areagotu du, eta Diaz, Raisberg eta Veistroffer atzean geratu dira.

Eguneko azken igoeran, Cote de Saint-Vidalen, lasterketa-buruan geratu dira Charmig, Garcia Pierna eta Braz. Danimarkarrak tartea ireki du, eta bakar-bakarrik helmugaratu da, atzekoei 30 segundo baino gehiago aterata.

 

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