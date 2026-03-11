PARIS-NIZA
Jonas Vingegaardi laugarren etaparen garaipena eman dion erasoaldia eta helmugaratzea

Jonas Vigegaard Paris-Nizako laugarren etapako helmugan.
Kilometro baten faltan, Jonas Vingegaardek (VISMA) eraso egin eta lasterketa ondo bideratuta utziko duen garaipena lortu du. 42 segunduko desberdintasunarekin helmugaratu da Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), jarraian, Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).

Juan Ayusok Paris-Niza utzi behar izan du, eroriko batengatik, lasterketako lider zebilela
Bi culotterekin atera da Jonas Vingegaard Paris-Nizako laugarren etapan
