Juan Ayusok Paris-Niza utzi behar izan du, eroriko batengatik, lasterketako lider zebilela

Lidl-Trekeko txirrindularia laugarren etapa amaitzeko 47 kilometro gelditzen zirela jausi da, asteazkenean, eta proba utzi du; maillot horia zeraman, hirugarren etapan lortu baitzuen. 

