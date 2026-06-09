Auvernia-Rodano-Alpeak Tourra
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Team Vismari taldekako erlojupekoan garaipena eman dion Jorgensonen esprinta

Matteo Jorgenson
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

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Matteo Jorgenson estatubatuarraren azken esprintak garaipena eman diot Team Vismari, Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko taldekako erlojupekoan, hirugarren etapan. INEOS taldea izan da bigarren, eta EF Education hirugarren. Hortaz, Alex Baudin frantziarrak jarraitzen du líder izaten.

Matteo Jorgensonen Visma taldeak irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren taldekako erlojupekoa
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