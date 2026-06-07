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Auvergne-Rhône-Alpes Tourreko 1. etapako azken kilometroa

Alex Boudin azken kilometroa
18:00 - 20:00
Auvergne-Rhône-Alpeetako Itzulia 2026. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alex Baudin (EF Education - EasyPost) txirrindulari frantziarrak irabazi du Auvernia-Rhôneo-Alpes Tourreko lehen etapa, 146,2 kilometrokoa, Vizille eta Saint-Ismier artean. 

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