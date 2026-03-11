París Niza: cuarta etapa
Vingegaard asesta un doble golpe en Uchon, en una jornada con caída y abandono de Ayuso

El danés es el nuevo líder tras imponerse en solitario en la cuarta etapa, primera cita con la montaña y final en alto. Vingegaard ha lanzado un ataque fulminante a 1000 metros de meta dejando atrás a Daniel Felipe Martínez y Tim Van Dijke.
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) en el podio de Uchon.

Euskaraz irakurri: Jonas Vingegaardek irabazi du Uchonen eta lider jarri da Paris Nizako laugarren etapan etapan, Juan Ayusok eroriko izan du
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) es el nuevo líder de la París Niza tras imponerse en solitario en la cuarta etapa disputada entre Bourges y Uchon, de 195 kilómetros, primera cita con la montaña y final en alto en la que una caída ha terminado con las ilusiones del valenciano Juan Ayuso.

El ataque que ha dado la victoria a Vingegaard

Desgracia para Ayuso, que ve truncado un destacado comienzo de temporada con su nuevo maillot del Lidl Trek, después de imponerse en la Vuelta al Algarve. La desgracia le ha cortado las alas en pleno vuelo y ahora deberá superar un escollo inesperado en su camino hacia el Tour de Francia, el gran objetivo del año.

Juan Ayuso
Ayuso abandona por una caída, cuando era líder de la carrera

Fortuna para Jonas Vingegaard, quien ha evitado la caída y ha podido discutir la victoria de etapa con el liderato asegurado. Un ataque fulminante a 1000 metros de meta le ha permitido coronarse en Uchon, en solitario, sin respuesta de sus rivales, con un tiempo de 4h:16:12, a una media de 45,7 km/hora en día de tiempo muy adverso.

El zarpazo de Vingegaard ha alejado al colombiano Daniel Felipe Martínez y al neerlandés Tim Van Dijke, ambos del Red Bull Bora. Un golpe que deja la general encarrilada para el ciclista de Hillerslev, de 29 años, doble ganador del Tour de Francia, quien ha mostrado un estado de forma "como en los mejores tiempos", como ha recordado el propio corredor.

En la general Vingegaard aventaja en 52 segundos a Daniel Felipe Martínez y en 3:20 al alemán Georg Steinhauser (EF Education). Dentro del top 10 aparece el catalán Marc Soler (UAE) a 5:45, octavo, y el guipuzcoano Ion Izagirre (Cofidis), décimo a 6:32.

 

 

La quinta etapa espera con un final explosivo

La quinta etapa se disputa este jueves entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, de 206.3 km, la más larga de la presente edición y la de mayor desnivel positivo. Nueva cita con la montaña con un tramo final explosivo y meta en alto, aunque con pendiente suave del 3 por ciento.

