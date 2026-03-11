Fortuna para Jonas Vingegaard, quien ha evitado la caída y ha podido discutir la victoria de etapa con el liderato asegurado. Un ataque fulminante a 1000 metros de meta le ha permitido coronarse en Uchon, en solitario, sin respuesta de sus rivales, con un tiempo de 4h:16:12, a una media de 45,7 km/hora en día de tiempo muy adverso.

El zarpazo de Vingegaard ha alejado al colombiano Daniel Felipe Martínez y al neerlandés Tim Van Dijke, ambos del Red Bull Bora. Un golpe que deja la general encarrilada para el ciclista de Hillerslev, de 29 años, doble ganador del Tour de Francia, quien ha mostrado un estado de forma "como en los mejores tiempos", como ha recordado el propio corredor.

En la general Vingegaard aventaja en 52 segundos a Daniel Felipe Martínez y en 3:20 al alemán Georg Steinhauser (EF Education). Dentro del top 10 aparece el catalán Marc Soler (UAE) a 5:45, octavo, y el guipuzcoano Ion Izagirre (Cofidis), décimo a 6:32.