Paris Niza: bigarren etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Max Kanterrek irabazi du esprinta Montargisen, eta Lampertik elastiko horiari eutsi dio

Esprint desordenatu eta estu batean, Astanako alemaniarrak urrutitik ekin dio helmugako zuzengunean eta lsterketareb buruari eutsi dio, etapa irabazle gisa besoak altxatu arte.

Max Kanter (Astana) alemaniarra helmugan. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Max Kanter (Astana) alemaniarrak irabazi du esprinta Paris Nizako bigarren etapan, Épône eta Montargis artean (187 km) , eta Lamperti estatubatuarrak (EF Education) eutsi dio elastiko horiari.

Esprint desordenatu eta estu batean, Max Kanter, Movistarreko txirrindulari ohia, urrutitik abiatu da helmugako zuzengunean, eta lasterketako buruari eusteko gai izan da, etapa irabazi arte, 4 ordu, 25 minutu eta 7 segundoko denborarekin, 42,3 kilometro orduko batez bestekoarekin. Duela 28 urte Cottbusen jaiotako txirrindulariaren hirugarren garaipena izan da profesionaletan.

Bigarren postua Laurence Pithie (Red Bull Bora) zeelandaberritarrarentzat izan da eta hirugarrena Jasper Stuyven (Soudal) belgikarrarentzat. Bosgarren postua Luke Lamperti liderrarentzat izan da.

Etapa hasieran Jasha Sutterlin alemaniarra bakarrik saiatu ondoren, Casper Pedersen danimarkarrak (Soudal) eta  Le Berre eta Vercher TotalEnergies taldeko frantziarrek ihesaldia osatu dute. Lan zailak zituzten aurretik, ibilbide ia laua batekin, hirugarren mailako hiru mendate txiki besterik ez, eta azken zatian esprinterren taldeek aprobetxatu nahi zuten agian azken aukera.

Daan Hoole (Decathlon) holandarrak, ia 2 metroko garaiera eta 84 kiloko erraldoiak, erasoa jo du 52 kilometro ordutik gorako erritmoan ihes eginda, sari ona merezi izan duena, baina ametsetik esnatu dena, helmugatik 600 metro baino gutxiagora.

Asteazken honetan jokatuko den taldekako erlojupekoak 'Eguzkiaren Lasterketa'n inflexio-puntua izan daiteke, faboritoak agertuko baitira.

Results powered by FirstCycling.com

2026ko Paris-Nizako bigarren etapako azken kilometroa
Luke Lampertik irabazi du 2026ko Paris Nizako lehen etapa
UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza Paris-Niza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X