Max Kanterrek irabazi du esprinta Montargisen, eta Lampertik elastiko horiari eutsi dio
Esprint desordenatu eta estu batean, Astanako alemaniarrak urrutitik ekin dio helmugako zuzengunean eta lsterketareb buruari eutsi dio, etapa irabazle gisa besoak altxatu arte.
Max Kanter (Astana) alemaniarrak irabazi du esprinta Paris Nizako bigarren etapan, Épône eta Montargis artean (187 km) , eta Lamperti estatubatuarrak (EF Education) eutsi dio elastiko horiari.
Esprint desordenatu eta estu batean, Max Kanter, Movistarreko txirrindulari ohia, urrutitik abiatu da helmugako zuzengunean, eta lasterketako buruari eusteko gai izan da, etapa irabazi arte, 4 ordu, 25 minutu eta 7 segundoko denborarekin, 42,3 kilometro orduko batez bestekoarekin. Duela 28 urte Cottbusen jaiotako txirrindulariaren hirugarren garaipena izan da profesionaletan.
Bigarren postua Laurence Pithie (Red Bull Bora) zeelandaberritarrarentzat izan da eta hirugarrena Jasper Stuyven (Soudal) belgikarrarentzat. Bosgarren postua Luke Lamperti liderrarentzat izan da.
Etapa hasieran Jasha Sutterlin alemaniarra bakarrik saiatu ondoren, Casper Pedersen danimarkarrak (Soudal) eta Le Berre eta Vercher TotalEnergies taldeko frantziarrek ihesaldia osatu dute. Lan zailak zituzten aurretik, ibilbide ia laua batekin, hirugarren mailako hiru mendate txiki besterik ez, eta azken zatian esprinterren taldeek aprobetxatu nahi zuten agian azken aukera.
Daan Hoole (Decathlon) holandarrak, ia 2 metroko garaiera eta 84 kiloko erraldoiak, erasoa jo du 52 kilometro ordutik gorako erritmoan ihes eginda, sari ona merezi izan duena, baina ametsetik esnatu dena, helmugatik 600 metro baino gutxiagora.
Asteazken honetan jokatuko den taldekako erlojupekoak 'Eguzkiaren Lasterketa'n inflexio-puntua izan daiteke, faboritoak agertuko baitira.
2026ko Paris-Nizako bigarren etapako azken kilometroa
XDS Astana Team taldeko Max Kanter alemaniarrak irabazi du Paris-Niza lasterketako bigarren etapa. UCI World Tourreko lasterketa batean lortzen duen lehen garaipena da. Laurence Pithie (Red Bull – BOra) izan da bigarren eta Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), hirugarren.
Gannak bere legea ezarri eta Tirreno-Adriatico lasterketaren erlojupekoa irabazi du berriro
Italiarra da Lido Di Camaioren hasi eta bukatzen den 11,5 kilometroko ibilbidearen erregea, Tirreno eta Adriatiko itsasoen arteko lasterketaren hasierako lau erlojupeko (2022, 2023, 2025 eta 2026) irabazi baititu.
Luke Lampertik irabazi du 2026ko Paris Nizako lehen etapa
Lampertik (EF Education EasyPost) esprintean eskuratu du garaipena, eta Vito Braek (Lotto-Intermarche) eta Orluis Aularrek (Movistar Team) txirrindulariek osatu dute podiuma.
Pogacarrek marka ondu du Strade Bianchen, eta Chabbey nagusitu da emakumezkoetan
Tadej Pogacar dugu proba hori lau aldiz irabazi duen lehen gizonezkoa; Elise Chabbeyk, bere aldetik, garaipen ikusgarria lortu du emakumezkoetan.
Cata Soto, Txileko erlojupeko txapelduna
Laborak Kutxako txirrindulariak erlojupeko hirugarren urrea poltsikoratu du Txileko Txapelketan (2022, 2025 eta 2026), eta urteko hirugarren garaipena lortu du, otsailean El Salvadorko Tourrean bi lasterketa irabazi ondoren.
2026eko Paris-Niza, zuzenean, EITBn, igandetik aurrera
Course au Soleil (Eguzkiaren Lasterketa) Acheresetik, lasterketa lehen aldiz hartuko duen hiritik, abiatuko da eta astebete geroago iritsiko da Nizara. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en eta kirolakeitb.eusen 15:30etik aurrera.
Ivan Cobok bere palmaresa estreinatu du Dodekanesoko Sari Nagusian
Bere lehen garaipen profesionala da, baita denboraldiko estreinakoa ere Kern Pharma taldearentzat.
Laboral Kutxa-Euskadik hiru klasiko jokatuko ditu Belgikan, larunbatetik astelehenera bitartean
Euskal taldeak Naia Amondarain, Irati Aranguren, Idoia Eraso, Arianna Fidanza, Sara Fiorin eta Marjolein Van't Geloof txirrindulariak izango ditu lasterketetan. Probak dira Omloop Get Nieuswsblad, larunbatean, Omloop van het Hageland, igandean, eta Le Samyn Ladies, astelehenean.
Jonas Vingegaardek Paris-Niza lasterketan eginen du 2026ko debuta, osasuneko gorabeheren ondoren sasoiz dagoela
Lasterketa kirolakeitb.eus eta ETB1en bitartez zuzenean emanen da, eta martxoaren 8tik 15era lehiatuko da.