AUVERNIA-RODANO-ALPEAK TOURRA

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Baudinek helmugaraino eraman du ihesaldia, eta liderraren maillota jantzi du

EF Education taldeko txirrindulari frantziarra bakarka gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko lehen etapan. Ramses Debruyne (Alpecin) eta Leo Bisiaux (Decathlon) izan dira bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren. 

Alex Baudin (EF Education). Tour Auvernia-Ródano-Alpes. Lehen etapa.

Alex Baudin txirrindulari frantziarra bakarka gailendu da lehen etapan. Argazkia: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

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Alex Baudin (EF Education) txirrindulari frantziarrak bakarka irabazi du Auvernia-Rodano-Alpeak Tourreko lehen etapa, eguneko ihesaldian ibili ostean, eta, horrenbestez, bera da lasterketako lehen liderra.

Ramses Debruyne (Alpecin) belgikarra eta Leo Bisiaux (Decathlon) frantziarra izan dira bigarrena eta hirugarrena, hurrenez hurren. 32 segundora helmugaratu dira, helmugara iristeko 5 kilometroren faltan beste txirrindulari batzuekin batera tropeletik ihes egin eta gero. 

Lehen etapa Vizillen hasi eta Saint-Ismierren bukatu da, 146 kilometro izan ditu, eta txirrindulariek 5 mendate gainditu behar izan dituzte, azkena, Rousset (lehen mailakoa), helmugatik 20 bat kilometrora. 

Sailkapen nagusia lehiatzeko faboritoak sasoiko dauden ikusteko etapa zen gaurkoa, ibilbide gogorra baitzuen.

Aurrez hainbat saiakera izan ostean, eguneko ihesaldian hauek sartu dira: Raul Garcia Pierna (Movistar), Alex Diaz (Caja Rural), Sergio Samitier (Cofidis), Alex Baudin eta Alastair Mackellar (EF Education), Georg Zimmermann (Lotto), Matteo Vercher (TotalEnergies), George Bennet (NSN) eta Clement Braz (Groupama).

Eguneko mendateak igarotzen joan diren heinean, talde horretako txirrindulari batzuk atzean geldituz joan dira, banaka-banaka, eta Baudinek bakarka egin du aurrera.

Lehen tokian igaro du Rousset lehen mailako mendatea, eta jaitsiera azkarra eginda, minutu batetik gorako abantaila eskuratu du.

Atzetik, helmugarako 5 kilometro falta zirenean, eta tropelaren baimenarekin, hamar txirrindularik erasora jo dute, Baudin harrapatzeko asmoz, baina ez dute lortu. Frantziarra nagusitu da, eta berak jantzi du liderraren elastikoa.

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