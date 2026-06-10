AUVERNIA-RODANO-ALPEETAKO TOURRA

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Simmons garaile atera da eguneko ihesalditik, eta Baudinek maillot horiarekin jarraitzen du

Ameriketako Estatu Batuetako txapeldunak, besteak beste, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) eta Matteo Vercher (Total Energies) atzean utzi ditu 10 txirrindulariko esprintean.

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Quinn Simmons estatubatuarra (Lidl Trek) garaile, Montrond-les-Bainsen. Irudia: Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra

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AGENTZIAK | EITB

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Quinn Simmons estatubatuarrak (Lidl Trek) eguneko ihesaldia ona egin du, eta Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren laugarren etapa irabazi du. Le Puy-en-Velay eta Montrond-les-Bains artean jokatu da ( 167,4 km) gaurko etapa.

Auverniako Tourra 4 etapa
18:00 - 20:00
Ihesaldiko txirrindularien arteko esprinta

3 ordu, 34 minutu eta 9 segundoko denborarekin, batez beste 46,9 kilometro orduko abiaduran, Ameriketako Estatu Batuetako txapeldunak 10 txirrindulariko esprintean atzean utzi ditu, besteak beste, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora) zeelandaberritarra eta Matteo Vercher (Total Energies) frantziarra.

Sailkapen nagusian Alex Baudinek jarraitzen du maillot horiarekin, 12 segundoko abantailarekin Kevin Vauquelin herrikidearekiko.

Ostegun honetan bosgarren etapa jokatuko da, 195,8 kilometrokoa, Saint-Chamond eta Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes artean.

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