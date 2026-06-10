4. etapa
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Ihesaldiko txirrindularien arteko esprinta, eta Simmonsen garaipena, Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourreko laugarren etapan

Auverniako Tourra 4 etapa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lidl-Trek taldeko txirrindulari estatubatuarra ihesaldiko azkarrena izan da; segundo gutxi batzuengatik, ihesaldi hori helmugaratu egin da, Montrond-les-Bainsen, asteazkenean. 

Txirrindularitza Auvernia-Rodano-Alpeetako Itzulia UCI World Tour Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

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