Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra
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Esprint jendetsu batean bereganatu du Van Aertek bosgarren etapa

Van Aert
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Wout Van Aert (Team Visma) gailendu da Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourraren bosgarren etapan. Esprint masibo batek erabaki du gaurko emaitza, belgikarra gainontzekoak baino gehiago izan da eta denboraldiko bigarren garaipena lortu du Montrond-les-Bainsen.

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