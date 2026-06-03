MAIATZAREN 11TIK, EKAINAREN 29RA

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2026ko “Erremontari” saioko txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

Txapelketak zortzi jardunaldi izango ditu guztira: ligaxkako bost, play-offeko bat, finalerdiko bat, eta ekainaren 29an jokatuko duten finala. Partidak astelehenero izango dira ikusgai ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.

Erremontari

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
          
  JI2-02-11-20-2<15PUNTUAK
          
1.a Ezkurra II-Azpiroz
432110012
2.aAldabe-Barrenetxea IV  
331200010
3.aAnsa II-Zubiri  
31101105
4.aGoikoetxea V-Juanenea  
31010112
5.aSegurola-Larrañaga  
30002011
          

Puntuazioa:  2-0 irabazi: 4 puntu. 2-1 irabazi: 3 puntu. 1-2 galdu: puntu 1. 0-2 galdu: 0 puntu. 15 tanto baino gutxiago: -1 puntu.

Azalpenak: J (Jokatutakoak), I (Irabazitakoak).

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EGUTEGIA:

1. JARDUNALDIA (maiatzak 11)

Ezkurra II-Azpiroz vs Aldabe-Barrenetxea IV (15-10, 7-15, 3-8)

Ansa II-Zubiri vs Goikoetxea V-Juanenea (15-11, 15-13)

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2. JARDUNALDIA (maiatzak 18)

Goikoetxea V-Juanenea vs Segurola-Larrañaga (13-15, 15-13, 8-6)

Ansa II-Zubiri vs Ezkurra II-Azpiroz (12-15, 12-15)

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3. JARDUNALDIA (maiatzak 25)

Segurola-Larrañaga vs Ezkurra II-Azpiroz (14-15, 15-2, 5-8)

Ansa II-Zubiri vs Aldabe-Barrenetxea IV (15-6, 7-15, 5-8)

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4. JARDUNALDIA (ekainak 1)

*Aiestaran VII-Juanenea vs Ezkurra II-Azpiroz (6-15-8-15) (*Goikoetxea V.aren ordez)

Segurola-Larrañaga vs Aldabe-Barrenetxea IV (4-15, 9-15)

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5. JARDUNALDIA (ekainak 8)

Ansa II-Zubiri vs Segurola-Larrañaga

Goikoetxea V-Juanenea vs Aldabe-Barrenetxea IV

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PLAY-OFFA (ekainak 15)

3. sailkatuak vs 4. sailkatuak

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FINALERDIA (ekainak 22)

2. sailkatuak vs. Play-offeko irabazleak

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FINALA (ekainak 29)

1. sailkatua vs. Finalerdiko irabazleak

Pilota Erremontea Erremontari

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Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian

Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
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