2026ko “Erremontari” saioko txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketak zortzi jardunaldi izango ditu guztira: ligaxkako bost, play-offeko bat, finalerdiko bat, eta ekainaren 29an jokatuko duten finala. Partidak astelehenero izango dira ikusgai ETB1en eta kirolakeitb.eus-en.
|FINAL-LAURDENETAKO LIGAXKA
|J
|I
|2-0
|2-1
|1-2
|0-2
|<15
|PUNTUAK
|1.a
| Ezkurra II-Azpiroz
|4
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|12
|2.a
|Aldabe-Barrenetxea IV
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|0
|10
|3.a
|Ansa II-Zubiri
|3
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|4.a
|Goikoetxea V-Juanenea
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|2
|5.a
|Segurola-Larrañaga
|3
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|1
Puntuazioa: 2-0 irabazi: 4 puntu. 2-1 irabazi: 3 puntu. 1-2 galdu: puntu 1. 0-2 galdu: 0 puntu. 15 tanto baino gutxiago: -1 puntu.
Azalpenak: J (Jokatutakoak), I (Irabazitakoak).
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EGUTEGIA:
1. JARDUNALDIA (maiatzak 11)
Ezkurra II-Azpiroz vs Aldabe-Barrenetxea IV (15-10, 7-15, 3-8)
Ansa II-Zubiri vs Goikoetxea V-Juanenea (15-11, 15-13)
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2. JARDUNALDIA (maiatzak 18)
Goikoetxea V-Juanenea vs Segurola-Larrañaga (13-15, 15-13, 8-6)
Ansa II-Zubiri vs Ezkurra II-Azpiroz (12-15, 12-15)
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3. JARDUNALDIA (maiatzak 25)
Segurola-Larrañaga vs Ezkurra II-Azpiroz (14-15, 15-2, 5-8)
Ansa II-Zubiri vs Aldabe-Barrenetxea IV (15-6, 7-15, 5-8)
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4. JARDUNALDIA (ekainak 1)
*Aiestaran VII-Juanenea vs Ezkurra II-Azpiroz (6-15-8-15) (*Goikoetxea V.aren ordez)
Segurola-Larrañaga vs Aldabe-Barrenetxea IV (4-15, 9-15)
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5. JARDUNALDIA (ekainak 8)
Ansa II-Zubiri vs Segurola-Larrañaga
Goikoetxea V-Juanenea vs Aldabe-Barrenetxea IV
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PLAY-OFFA (ekainak 15)
3. sailkatuak vs 4. sailkatuak
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FINALERDIA (ekainak 22)
2. sailkatuak vs. Play-offeko irabazleak
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FINALA (ekainak 29)
1. sailkatua vs. Finalerdiko irabazleak
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