Erremontariko Play-offa
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Ansak eta Zubirik lortu dute finalerdirako txartela, Goikoetxeari eta Juaneneari bi jokotan irabazita

Bereziartua sagardotegiko bikoteak 9-15 eta 8-15 hartu du mendean Alorreneakoa. Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren asteko finalerdian.

Ansa-Zubiri-Goikoetxea-Juanenea-Erremontari-playoff
Imanol Ansaren eta Aritz Zubiriren arteko besarkada, partida bukaeran. Irudia: EITB
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Imanol Ansak eta Aritz Zubirik Ander Goikoetxeari eta Aritz Juaneneari irabazi diete Erremontari-Sagardoaren Txapelketako play-offetako partida, Galarreta pilotalekuan. Bereziartua sagardotegiko bikoteak 9-15 eta 8-15 hartu du mendean Alorreneakoa. Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren asteko finalerdian.

Imanol Ansa, 'Ansa II' - Erremontariko play-offa
18:00 - 20:00
Ansa: "Gure tokia mantentzen jakin dugu; bikote sendoa izan gara"

Lehen jokoaren lehen bi herenak oso parekatuak izan dira. Ansa eta Juanenea nabarmendu dira lehen zati luze horretan, nor baino nor aritu dira Urnietako aurrelaria eta Saldiaseko atzelaria. Ansak eta Zubirik atsedenaldira tanto bat aurretik joatea lortu dute (7-8).

Jokoaren azken txanpan, ordea, Goikoetxeak eta Juaneneak zertxobait behera egin dute. Ansak bereari eutsi dio, jokoari abiadura emanez, eta Zubirik zertxobait gehiago asmatu du sakean. Horri esker Bereziartua sagardotegiko ordezkariek zuloa egin dute markagailuan, eta jokoa irabazi dute (9-15).

Bigarren jokoan, estrategia aldaketa eta erreakzio baten beharrarekin kantxaratu da Alorreneako bikotea. Juanenea txokotik sakatzen hasi da, eta 4-0 aurretik jarri dira aurretik. Lau eta hutsekoa Juaneneak berak errebesez txokotik txokora egindako tanto ikusgarria izan da. 

Alorreneako erremontistak 7-2 aurreratu dira, eta atsedenaldira agintzen joango zirela zirudien. Baina orduan Ansak errestoan tanto bikaina egin du, eta Bereziartuako pilotarien susperraldia etorri da. Markagailua erabat irauli eta atsedenaldira aurretik joan dira (7-8). Kantxara bueltan joera ez da aldatu, eta ia zuzenean joan dira 15. kintzera (8-15). Aurrelari urnietarrak 17 egindakorekin bukatu du neurketa.

Erremontea Erremontari Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezkurra-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea bikoteek erraz gainditu dituzte aurkariak laugarren jardunaldian

Lehen norgehiagokan, bikote nafarrak bi jokotan irabazi die (6-15 eta 8-15) Aiestaran VII.ari eta Juaneneari. Aiestaran debutariak Goikoetxea ordezkatu du. Bigarren partidan, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak gauza bera egin dute Segurola eta Larrañagarekin (4-15 eta 9-15). Aurpegian jasandako pilotakada batek baldintzatu du Aizarnazabalgo aurrelariaren jarduna.
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