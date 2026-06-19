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Aldabe eta Barrenetxea IV.a, aurkariak nortzuk izango zain

Iragarkia
Aldabe eta Barrenetxea
18:00 - 20:00
Aldabe eta Barrenetxea. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxea "Erremontari"ko egungo txapeldunak dira. Datorren asteleheneko finalaurreko emaitzaren zain daude, aurtengo finaleko aurkariak zeintzuk izango diren jakiteko. 

Erremontea Erremontari Pilota

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