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Ansa: “Txapel honek badauka pisua garaitu ditugun aurkariak ikusita”

Iragarkia
Zubiri eta Ansa Miramonen
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Imanol Ansa eta Aritz Zubiri, “Erremontari”-ko txapeldunak, Miramonen izan dira gaur. Zubirik azaldu du ilusio berezia egiten dion txapela dela “Azken Erremontari eta, seguraski, nire azken txapelketa” izango baitira. Ansak Nafarroako Erremontista taldeari eskaintzen dio txapela. Izan ere, alargun geratzen dira erremontistak aurten eta haiek izan dira ateak iriki dizkietenak.

Imanol Ansa eta Aritz Zubiri, Erremontariko txapeldun, Kemen Aldaberi eta Endika Barrenetxeari finala irabazita
Ansa II-Zubiri Erremontariko txapeldun!
Erremontea Erremontari Pilota

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