ERREMONTARIKO FINALA

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Finalistak konforme geratu dira aukeratutako materialarekin

Iragarkia
Pilota aukeraketa - Erremontari finala. Barrenetxea IV, Aldabe, Ansa II eta Zubiri
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Barrenetxea IV.ak, Aldabek, Ansa II.ak eta Zubirik “Erremontari” txapelketako finalean erabiliko duten materiala aukeratu dute. Urdinek pilota biziak aukeratu dituzte, txapelketa guztian zehar bezala. Moreek, berriz, baxuagoa, arinagoa.

Erremontea Erremontari

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