ERREMONTARIKO FINALA
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Ansa II-Zubiri, Erremontariko txapeldun!

Iragarkia
Ansa II-Zubiri
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ansa II-Zubiri bikoteak irabazi du “Erremontari” txapelketaren seigarren edizioa. Hiru jokotan garaitu diete Aldaberi eta Barrenetxea IV.ari (12-15, 15-12 eta 8-5). Bikote moreari ondo atera zaio prestatutako estrategia eta “sekulako txapela” bereganatu dute. 

Ansa eta Zubiri, Erremontariko txapeldun, Aldaberi eta Barrenetxeari finala irauli eta irabazita
Erremontea Erremontari Pilota

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