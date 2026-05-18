Goikoetxea-Juanenea eta Ezkurra-Azpiroz, garaile bigarren jardunaldian
Lehen partidan, Goikoetxea V.ak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu dute Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan (13-15,15-13 eta 8-6). Bigarren neurketan, Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi diete (12-15 eta 12-15) Ansari eta Zubiriri. Gainera, bikote nafarrak txapelketako lidertza eskuratu du.
Goikoetxea V.ak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu dute Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan (13-15,15-13 eta 8-6), Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldian. Galarreta pilotalekuan jokatutako partidan, lehen jokoa galdu dute norgehiagokako irabazleek, baina ondorego bietan nagusitu dira partida oso lehiatuan.
Lehen jokoa gorabehera handikoa izan da. Lehen erdian Petritegi sagardotegiko ordezkariak nagusi izan dira. Larrañagak sakearekin asko asmatu du, eta 5-8 aurretik joan dira jokoko atsedenaldira. Bueltan, Alorreneako bikotearen erreakzioa etorri da. Larrañagak falta bat egin du sakearekin, eta ondoren Goikoetxeak eta Juaneneak 8-0eko partziala sartu diete aurkariei. Beraz, markagailua irauli eta 13-9ko markagailua jarri dute. Alorreneakoek dena alde zutela zirudienean, aurreneko jokoa bereganatzeko, Petritegiko ordezkariek jokoa berriro iraultzea lortu dute, aurreneko partziala poltsikoratzeko (13-15). Larrañagak lau tanto sakez egin ditu lehenengo setean.
Bigarren jokoa ez da lehenengoa bezain gorabeheratsua izan, baina bai parekatua amaierara arte. Goikoetxea eta Juanenea oso sendo hasi dira, eta 8-3 joan dira aurretik jokoko atsedenaldira. Tanto horretan, gainera, Larrañagak pilotakada jaso du berna-bizkarrean. Hala ere, Petritegiko atzelariak arazo barik jarraitu ahal izan du partidan. Atsedenalditik bueltan, markagailua ekarri dute Segurolak eta Larrañagak (9-8), baina Larrañagak berak garai txarrean falta bikoitza egin du. Jarraian, Goikoetxeak hormabiko bikaina eginda 13-8koa jarri du. Petritegikoek ez dute etsi, eta berriro ekarri dute jokoko markagailua (13-12). Segurolak bi pareta bikaina jo du eta Larrañagak bere seigarren tantoa egin du sakez. Baina Alorreneakoek zertxobait gehiago asmatu dute azken txanpan, hirugarren jokoa behartzeko (15-13).
Hirugarren joko erabakigarrian, Goikoetxea eta Juanenea ondo hasi dira, baina atsedenaldira markagailua estu zegoela joan dira berriro lau erremontistak (4-3). Tentsio handia nabaritu izan da kantxa barruan. Alorrenea sagardotegiko ordezkariak 6-3 aurreratu dira, baina Petritegiko bikoteak berriz estutu dute jokoa (7-6). Azkenean, hala ere, norgehiagoka iraultzea lortu dute Goikoetxeak eta Juaneneak (8-6).
Ezkurra-Azpiroz, bigarren garaipena eta lidertza
Jardunaldiko bigarren partidan, Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi diete (12-15 eta 12-15) Ansari eta Zubiriri. Bikote nafarrak Ansa saihesten asmatu du norgehiagokako fase askotan, eta garaipena eskuratu du, baita lidertza ere.
Maila handiko lehen joko bizia jokatu dute lau erremontistek. Josetxo Ezkurra eta Xabi Azpiroz Imanol Ansari pilota kentzen saiatu dira une oro, eta joko fase askotan lortu dute. Aburuzako bikotea 1-5 aurretik jarri da markagailuan, baina joko berdinketa bakarra izan da ondoren, bosnakoa. Ansa II.ak pilota izan duenean ederki aprobetxatu du. Hala ere, jokoko atsedenaldira ere aurretik joan dira Aburuzakoak. Bereziartua sagardotegiko ordezkariek ez dute etsi, eta estutu ederra eman diete aurkariei azken txanpan (12-13). Hala ere, joko parekatua irabaztea lortu dute Ezkurrak eta Azpirozek (12-15). Bi bikoteek erremate sorta ederra eskaini dute lehen jokoan.
Bigarren jokoan mailak eta erritmoak zertxobait behera egin du. Joko hasieran bana, hiruna eta launa berdindu dute bikoteek. Ezkurra eta Azpiroz jokoko atsedenaldira 6-8 aurretik joan dira markagailuan. Nafarrek, oro har, agindu dute jokoan, eta Ansa saihesten asmatu dute. Hala ere, urnietarra jokoan sartu den bakoitzean, Doneztebeko aurrelaria eta Uitziko atzelaria estutasunean jarri ditu.11-12 eta 12-14 hurbildu dira Ansa eta Zubiri, baina hanka-sartze larriren bat tarteko, garaipena poltsikoratu du Aburuzako bikoteak (12-15), eta baita Erremontariko lidertza ere. Azpirozek zortea ere aldeko izan du gaurko partidan, nahi gabe lau tanto egin baititu.
