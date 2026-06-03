Del 11 de mayo, al 29 de junio
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Clasificaciones, resultados y calendario de “Erremontari” de 2026

El campeonato constará de un total de ocho jornadas: cinco de liguilla, una de playoff, una para la semifinal y otra para la final, que se disputará el 29 de junio. Los partidos se emitirán todos los lunes, en ETB1 y kirolakeitb.eus.
Erremontari
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: 2026ko “Erremontari” saioko txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

LIGUILLA DE CUARTOS DE FINAL
          
  JG2-02-11-20-2<15PUNTOS
          
Ezkurra II-Azpiroz
432110012
2ºAldabe-Barrenetxea IV  
331200010
Ansa II-Zubiri  
31101105
Goikoetxea V-Juanenea  
31010112
Segurola-Larrañaga  
30002011
          

Puntuación:  Victoria 2-0 ganar: 4 puntos. Victoria 2-1: 3 puntos. Derrota 1-2: 1 punto. Derrota 0-2: 0 puntos. Menos de 15 tantos: -1 puntu.

Leyendas: J (Jugados), G (Ganados).

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CALENDARIO:

1ª JORNADA (11 de mayo)

Ezkurra II-Azpiroz vs. Aldabe-Barrenetxea IV (15-10, 7-15, 3-8)

Ansa II-Zubiri vs. Goikoetxea V-Juanenea (15-11, 15-13)

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2ª JORNADA (18 de mayo)

Goikoetxea V-Juanenea vs. Segurola-Larrañaga (13-15, 15-13, 8-6)

Ansa II-Zubiri vs. Ezkurra II-Azpiroz (12-15, 12-15)

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3ª JORNADA (25 de mayo)

Segurola-Larrañaga vs. Ezkurra II-Azpiroz (14-15, 15-2, 5-8)

Ansa II-Zubiri vs. Aldabe-Barrenetxea IV (15-6, 7-15, 5-8)

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4ª JORNADA (1 de junio)

* Aiestaran VII-Juanenea vs. Ezkurra II-Azpiroz (6-15-8-15) (* en sustitución de Goikoetxea V)

Segurola-Larrañaga vs. Aldabe-Barrenetxea IV (4-15, 9-15)

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5ª JORNADA (8 de junio)

Ansa II-Zubiri vs. Segurola-Larrañaga

Goikoetxea V-Juanenea vs. Aldabe-Barrenetxea IV

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PLAY-OFF (15 de junio)

Pareja 3ª clasificada vs. Pareja 4ª clasificada

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SEMIFINAL (22 de junio)

Pareja 2ª clasificada vs. Pareja ganadora del play-off

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FINAL (29 de junio)

Pareja 1ª clasificada vs. Pareja ganadora de la semifinal

Pelota Remonte Erremontari

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Ezkurra-Azpiroz-Aiestaran-Juanenea-Erremontari
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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