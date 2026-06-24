ERREMONTARI
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Mirian Arrillaga eta Nora Mendizabal, epaile lanetan aitzindari

Iragarkia
Mirian eta Nora
18:00 - 20:00
Mirian Arrillaga eta Nora Mendizabal Erremontarin. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

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Mirian Arrillaga eta Nora Mendizabal Galarreta pilotalekuaren historia luzean epaile lanetan aritu diren lehen emakumeak dira. Pilotariak dira biak eta epaile izatearen esperientziarekin gustora, erremontea ere probatuko luketela adierazi dute.

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