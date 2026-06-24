Mirian Arrillaga eta Nora Mendizabal, epaile lanetan aitzindari
Mirian Arrillaga eta Nora Mendizabal Galarreta pilotalekuaren historia luzean epaile lanetan aritu diren lehen emakumeak dira. Pilotariak dira biak eta epaile izatearen esperientziarekin gustora, erremontea ere probatuko luketela adierazi dute.
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“Erremontari” txapelketako finalerdiko hiru tantorik onenak
Josetxo Ezkurrak eta Imanol Ansak egin dituzte “Erremontari” txapelketako finalerdiko hiru tantorik ikusgarrienak.
Ansak eta Zubirik finalerdia hiru jokotan irauli eta finalerako txartela lortu dute
Urnietarrak eta uitziarrak Ezkurra eta Azpiroz garaitu dituzte hiru jokotan (15-8, 14-15 eta 3-8), Galarreta pilotalekuan. Norgehiagoka oso gorabeheratsua eta emozioz betea izan da.
Imanol Ansa: “Oso partida zaila altxatu dugu; zorteko sentitzen naiz finala bizi ahal izateagatik”
Imanol Ansak eta Aritz Zubirik “Erremontari” txapelketako finala jokatuko dute Kemen Aldaberen eta Endika Barrenetxearen aurka. Ezkurra II-Azpiroz bikotea hiru jokotan garaitu ostean lortu dute hori (15-8, 14-15 eta 3-8).
Aldabe eta Barrenetxea IV.a, aurkariak nortzuk izango zain
Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxea "Erremontari"ko egungo txapeldunak dira. Datorren asteleheneko finalaurreko emaitzaren zain daude, aurtengo finaleko aurkariak zeintzuk izango diren jakiteko.
Ansak eta Zubirik pilota baxuen aldeko apustua egin dute, Ezkurrak eta Azpirozek, berriz, biziak aukeratu dituzte
Hernaniko Galarreta pilotalekuan, bi bikoteek Erremontari saioko finalerdietarako materiala aukeratu dute. Ligaxkako bigarren jardunaldian, Doneztebekoa eta Uitzikoa nagusitu ziren. Aurreko koadroetan lehia bizia espero da.
Imanol Ansa: “Gure tokia mantentzen jakin dugu; bikote sendoa izan gara”
Imanol Ansak eta Aritz Zubirik bi jokotan garaitu die Ander Goikoetxea eta Aritz Juaneneari (9-15 eta 8-15). Garaipen honekin, finalerdietarako txartela lortu dute moreek eta partida polita egitea espero dute Ezkurra II-Azpiroz bikotearen aurka.
Ansak eta Zubirik lortu dute finalerdirako txartela, Goikoetxeari eta Juaneneari bi jokotan irabazita
Bereziartua sagardotegiko bikoteak 9-15 eta 8-15 hartu du mendean Alorrenekoa. Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren asteko finalerdian.
Ansa II-Zubiri eta Goikoetxea V-Juanenea bikoteek aukeratu dute play-offerako materiala
Datorren astelehenean jokatuko da “Erremontari” txapelketako finalerdietara sartzeko play-offa. Ansa II-Zubiri eta Goikoetxea V-Juanenea bikoteetako batek lortuko du txartela, gaur egin dute material aukeraketa.
“Erremontari” txapelketaren 5. jardunaldiko hiru tanto onenak
Beñat Segurolak, Endika Barrenetxeak eta Imanol Ansak egin dituzte “Erremontari” txapelketako bosgarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!