Erremontea
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“Erremontari” txapelketako finalerdiko hiru tantorik onenak

Iragarkia
Imanol Ansa
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Josetxo Ezkurrak eta Imanol Ansak egin dituzte “Erremontari” txapelketako finalerdiko hiru tantorik ikusgarrienak. 

Pilota Erremontea Erremontari

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