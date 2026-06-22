ERREMONTARI
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Imanol Ansa: “Oso partida zaila altxatu dugu; zorteko sentitzen naiz finala bizi ahal izateagatik”

Iragarkia
Imanol Ansa eta Aritz Zubiri
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Imanol Ansak eta Aritz Zubirik “Erremontari” txapelketako finala jokatuko dute Kemen Aldaberen eta Endika Barrenetxearen aurka. Ezkurra II-Azpiroz bikotea hiru jokotan garaitu ostean lortu dute hori (15-8, 14-15 eta 3-8).

Ansak eta Zubirik finalerdia hiru jokotan irauli eta finalerako txartela lortu dute
Erremontea Erremontari Pilota

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