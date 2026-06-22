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Ansak eta Zubirik finalerdia hiru jokotan irauli eta finalerako txartela lortu dute

Urnietarrak eta uitziarrak Ezkurra eta Azpiroz garaitu dituzte hiru jokotan (15-8, 14-15 eta 3-8), Galarreta pilotalekuan. Norgehiagoka oso gorabeheratsua eta emozioz betea izan da.
Ansa-Zubiri-Erremontari-finalerdia

Ansaren eta Zubiriren arteko besarkada, partida amaieran. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ansa II.ak eta Zubirik Erremontari-Sagaradoaren Txapelketako finalerdia irauli eta Ezkurra II.a eta Azpiroz hiru jokotan menderatu dituzte. Horrela, Urnietako aurrelariak eta Uitziko atzelariak final handirako txartela lortu dute. Datorren astean Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxearen aurka arituko dira azken neurketa erabakigarri horretan.

Iragarkia
Imanol Ansa eta Aritz Zubiri
18:00 - 20:00
Ansa: “Oso partida zaila altxatu dugu; zorteko sentitzen naiz finala bizi ahal izateagatik”

Ansak eta Zubirik hasiera ona eman diote norgehiagokari. Hala ere, markagailuan ez dute alde handirik lortu. Azpirozek motzegi ateratako lehen sakeetako batek 1-3koa suposatu du. Lehen berdinketa launa izan da. Seinako berdinketa aurtengo txapelketako tantorik onenetako bat izan da. Atsedenaldira, gauzak estu, baina aurretik joan dira Ezkurra eta Azpiroz (8-6).

Kantxara bueltan, Ansak hormabiko dotorea egin du, eta segidan Bereziartua sagardotegiko erremontistek jokoa berriro berdindu dute (8-8). Aburuzako ordezkariek ez du etsi, eta Josetxo Ezkurraren bi pareta on batek 9-8koa jarri du. Jokoaren azken txanpa Urnietako aurrelariaren hanka-sartzeek erabaki dute. Ansa presaka ibili da tantoa azkarregi bukatu nahian, eta akats argiak egin ditu. Azpirozek sakez lehenbiziko tantoa egin eta, ondoren, 15. kintzera joan da bikote nafarra (15-8).

Bigarren jokoari ekin baino lehen Ansak bere saskia aldatu du. Bigarren jokoa oso gorabeheratsua izan da. Bereziartuako bikotea berriz ere aurretik hasi da, baina berriro hutsegiteak etorri dira. Jokoko lehen berdinketa hiruna izan da, eta Ansak errestoan 3-4ko jarri du. Imanolek berak hutsa egin du hurrengo tantoan, eta bere hormabikoa zuzenean kanpora joan da. Gainera, zoritxarrez pilotak Arrillaga aurreko epailea jo du. Aritz Juaneneak hartu behar izan du haren lekua. Ezkurrak eta Azpirozek markagailuan aurretik joatea lortu dute atsedenaldira (8-7).

Kantxara bueltan, tanto onak eta bi bikoteen opariak uztartu dira. Gauzak oso estu zirela heldu dira jokoaren azken txanpara. Aburuzako erremontistek akats larriak egin dituzte, eta larrutik ordaindu dute ondoren. Azken tantora berdinduta iritsi dira (14-14), eta azken kintze hori Ansak eta Zubirik poltsikoratu dute, hirugarren jokoa behartuz (14-15).

Une erabakigarrian Bereziartuako bi erremontistak askatu dira. Hirugarren jokoan partidako Ansarik onena azaldu da. Zubiri sendo batek lagunduta, 1-6 aurrea hartu dute markagailuan. Neurketaren lehen erdia nagusi izan ondoren, zalantzak agertu zaizkie Ezkurrari eta Azpirozi, eta larrutik ordaindu dute. Azkenean 3-8 nagusitu da Bereziartua sagardotegiko bikotea. Datorren asteko finalean Aldabe eta Barrenetxearen aurka neurtuko dituzte indarrak.

Erremontea Erremontari Pilota

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