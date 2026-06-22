Ansak eta Zubirik finalerdia hiru jokotan irauli eta finalerako txartela lortu dute
Ansa II.ak eta Zubirik Erremontari-Sagaradoaren Txapelketako finalerdia irauli eta Ezkurra II.a eta Azpiroz hiru jokotan menderatu dituzte. Horrela, Urnietako aurrelariak eta Uitziko atzelariak final handirako txartela lortu dute. Datorren astean Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxearen aurka arituko dira azken neurketa erabakigarri horretan.
Ansak eta Zubirik hasiera ona eman diote norgehiagokari. Hala ere, markagailuan ez dute alde handirik lortu. Azpirozek motzegi ateratako lehen sakeetako batek 1-3koa suposatu du. Lehen berdinketa launa izan da. Seinako berdinketa aurtengo txapelketako tantorik onenetako bat izan da. Atsedenaldira, gauzak estu, baina aurretik joan dira Ezkurra eta Azpiroz (8-6).
Kantxara bueltan, Ansak hormabiko dotorea egin du, eta segidan Bereziartua sagardotegiko erremontistek jokoa berriro berdindu dute (8-8). Aburuzako ordezkariek ez du etsi, eta Josetxo Ezkurraren bi pareta on batek 9-8koa jarri du. Jokoaren azken txanpa Urnietako aurrelariaren hanka-sartzeek erabaki dute. Ansa presaka ibili da tantoa azkarregi bukatu nahian, eta akats argiak egin ditu. Azpirozek sakez lehenbiziko tantoa egin eta, ondoren, 15. kintzera joan da bikote nafarra (15-8).
Bigarren jokoari ekin baino lehen Ansak bere saskia aldatu du. Bigarren jokoa oso gorabeheratsua izan da. Bereziartuako bikotea berriz ere aurretik hasi da, baina berriro hutsegiteak etorri dira. Jokoko lehen berdinketa hiruna izan da, eta Ansak errestoan 3-4ko jarri du. Imanolek berak hutsa egin du hurrengo tantoan, eta bere hormabikoa zuzenean kanpora joan da. Gainera, zoritxarrez pilotak Arrillaga aurreko epailea jo du. Aritz Juaneneak hartu behar izan du haren lekua. Ezkurrak eta Azpirozek markagailuan aurretik joatea lortu dute atsedenaldira (8-7).
Kantxara bueltan, tanto onak eta bi bikoteen opariak uztartu dira. Gauzak oso estu zirela heldu dira jokoaren azken txanpara. Aburuzako erremontistek akats larriak egin dituzte, eta larrutik ordaindu dute ondoren. Azken tantora berdinduta iritsi dira (14-14), eta azken kintze hori Ansak eta Zubirik poltsikoratu dute, hirugarren jokoa behartuz (14-15).
Une erabakigarrian Bereziartuako bi erremontistak askatu dira. Hirugarren jokoan partidako Ansarik onena azaldu da. Zubiri sendo batek lagunduta, 1-6 aurrea hartu dute markagailuan. Neurketaren lehen erdia nagusi izan ondoren, zalantzak agertu zaizkie Ezkurrari eta Azpirozi, eta larrutik ordaindu dute. Azkenean 3-8 nagusitu da Bereziartua sagardotegiko bikotea. Datorren asteko finalean Aldabe eta Barrenetxearen aurka neurtuko dituzte indarrak.
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Imanol Ansak eta Aritz Zubirik “Erremontari” txapelketako finala jokatuko dute Kemen Aldaberen eta Endika Barrenetxearen aurka. Ezkurra II-Azpiroz bikotea hiru jokotan garaitu ostean lortu dute hori (15-8, 14-15 eta 3-8).
Aldabe eta Barrenetxea IV.a, aurkariak nortzuk izango zain
Kemen Aldabe eta Endika Barrenetxea "Erremontari"ko egungo txapeldunak dira. Datorren asteleheneko finalaurreko emaitzaren zain daude, aurtengo finaleko aurkariak zeintzuk izango diren jakiteko.
Ansak eta Zubirik pilota baxuen aldeko apustua egin dute, Ezkurrak eta Azpirozek, berriz, biziak aukeratu dituzte
Hernaniko Galarreta pilotalekuan, bi bikoteek Erremontari saioko finalerdietarako materiala aukeratu dute. Ligaxkako bigarren jardunaldian, Doneztebekoa eta Uitzikoa nagusitu ziren. Aurreko koadroetan lehia bizia espero da.
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Ansak eta Zubirik lortu dute finalerdirako txartela, Goikoetxeari eta Juaneneari bi jokotan irabazita
Bereziartua sagardotegiko bikoteak 9-15 eta 8-15 hartu du mendean Alorrenekoa. Ezkurra eta Azpirozen aurka neurtuko dituzte indarrak datorren asteko finalerdian.
Ansa II-Zubiri eta Goikoetxea V-Juanenea bikoteek aukeratu dute play-offerako materiala
Datorren astelehenean jokatuko da “Erremontari” txapelketako finalerdietara sartzeko play-offa. Ansa II-Zubiri eta Goikoetxea V-Juanenea bikoteetako batek lortuko du txartela, gaur egin dute material aukeraketa.
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Beñat Segurolak, Endika Barrenetxeak eta Imanol Ansak egin dituzte “Erremontari” txapelketako bosgarren jardunaldiko tanto onenak. Gozatu!
Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute; Segurola eta Larrañaga, aldiz, txapelketatik at geratu dira
Ansak eta Zubirik Segurola eta Larrañaga hartu dituzte mendean, hiru jokotan (15-12, 14-15 eta 8-6), ligaxkaren bosgarren eta azken jardunaldian. Bigarren neurketan, Aldabek eta Barrenetxeak Goikoetxeari eta Juaneneari irabazi diete bi jokotan (6-15 eta 13-15).
Kemen Aldabe: “Finalean gaude, oso pozik, baina kosta egiten zait horrelako partidetan kontzentratzea”
Aldabek eta Barrenetxea IV.ak bi jokotan irabazi diete Goikoetxea V.ari eta Juaneneari (6-15 eta 13-15). Garaipen honi esker, egungo txapeldunak finalean sartu dira berriro.