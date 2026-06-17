Erremontariko finalerdia
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Ansak eta Zubirik pilota baxuen aldeko apustua egin dute, Ezkurrak eta Azpirozek, berriz, biziak aukeratu dituzte

Erremontari-finalerdia-pilota-hautaketa
18:00 - 20:00
Ansa, Zubiri, Ezkurra eta Azpiroz, datorren asteleheneko finalerdiari begira aukeratutako pilotak. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hernaniko Galarreta pilotalekuan, bi bikoteek Erremontari saioko finalerdietarako materiala aukeratu dute. Ligaxkako bigarren jardunaldian, Doneztebekoa eta Uitzikoa nagusitu ziren. Aurreko koadroetan lehia bizia espero da.

Erremontea Erremontari Pilota

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