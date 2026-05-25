Ezkurra II-Azpiroz eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteek garaipenaren saria izan dute hirugarren jardunaldian
Ezkurra II.ak eta Azpirozek Segurola eta Larrañaga hiru jokotan (14-15, 15-2 eta 5-8) hartu dituzte mendean, Erremontari-Sagardoaren Txapelketako hirugarren jardunaldian, Hernaniko Galarretan pilotalekuan. Gorabehera handiko norgehiagoka izan da.
Lehen jokoa oso borrokatua eta estua izan da. Detaile txikiek erabaki dute bikote irabazlea. Segurolak eta Ezkurrak min egin dute pilota harrapatzeko aukera izan duten bakoitzean. Segurolak hasiera hotz samarra eman dio norgehiagokari, baina behetik gora egin du nabarmen. Aburuzako bikote nafarra 7-8 aurretik joan da atsedenaldira. Bueltan, Segurolak dejada polita egin eta zortzinakoa jarri du markagailuan. Gutxi geroago, hormabiko polit bat txapara joan zaio, eta jokaldiak bederatzinako berdinketa suposatu du. Jokoaren azken txanpan berdinketak errepikatu dira (14-14), eta azken tantoak erabaki du dema. Aburuzakoaren aldekoa izan da azken kintzea, eta Petritegikoen lanak ez du saririk izan (14-15).
Bigarren jokoa erabat desberdina izan da. Bikote gipuzkoarra amorru biziz kantxaratu da, eta erremontista nafarrak gainetik pasa dituzte. Segurolak etorri ikaragarriarekin jarraitu du, eta Larrañaga oso sendo batek lagundu dio atzetik. Aburuzako bikotea konturatzerako 8-1 galtzen ari zen atsedenaldian. Gainera, kantxara itzuli eta ez dute jokoaren joera aldatzerik lortu. Segurolak Ezkurra jan egin du, eta atzeko koadroetan gauza bera egin du Larrañagak Azpirozekin. Horrela gauzak, Petritegiko bikotea ia zuzenean joan da 15. kintzera. Guztiz nagusi izan dira gipuzkoarrak (15-2). Bestalde, Ezkurrak kolpea hartu du, eta beso osoa lokartu omen zaio bigarren joko horretan zehar.
Hirugarren joko erabakigarrian, lehengo lepotik burua, neurketa berriro berdindu da. Erremontista gipuzkoarra 2-0 hasi da aurretik, eta bigarren jokoaren joerari eutsi behar ziotela zirudien. Baina Segurolak pilota bat txapapera bidali du, eta Ezkurraren konexioa iritsi da ondoren. Doneztebeko aurrelaria agintzen hasi da, eta errematean asmatu du. Joko laburreko atsedenaldira 2-4 aurretik joan dira nafarrak. Petritegiko bikoteak ez du etsi eta estu hartu du Aburuzakoa, baina azkenean Uitziko atzelariaren sendotasunak erabaki du jokoa, eta nafarrek garaipena poltsikoratu dute (5-8).
Aldabek eta Barrenetxeak partida irauli dute
Jardunaldiko bigarren partidan, Aldabek eta Barrenetxea IV.ak Ansa II.ari eta Zubiriri irabazi diete hiru jokotan (15-6,-7-15 eta 5-8). Lehenengo jokoan kale egin ondoren, Lekunberriko aurrelariak eta Hernaniko atzelariak norgehiagoka iraultzea lortu dute.
Lehenbiziko jokoan Ansa II.a eta Zubiri aise nagusitu dira. Bereziartuako bikotea oso eroso aurkitu da kantxan, eta aurkariak guztiz kontrakoa. Ansak pilota izan du aurrealdean, eta ederki baliatu tantoa bukatzeko. Zubirik hiru tanto egin ditu sakez, eta jokoan oso sendo azaldu da. Oialume Zarreko erremontistek ez dute zirrikiturik aurkitu, eta jokoa galdu dute (15-6). Bitxikeria bezala, lehen joko horren 1-2koan pilotak kontrakantxako kameraren hutsunea, kristala, jo du, eta mantso-mantso atera da bertatik, eta 4-3koan Barrenetxearen pilotakadak txapa azpiko kamera bete betean jo eta txikitu du.
Aurreneko jokoan bere sakearekin lanak izan ondoren, bigarrenean Barrenetxeak sakea hartu du, eta berea izan da jokoaren ekimena. Ansa, ostera, presaka ibili da, ezin asmatu. Horrela, atsedenaldira markagailuan 2-8 aurretik joan dira Lekunberriko aurrelaria eta Hernaniko atzelaria. Bereziartuako bikoteak markagailua zertxobait itxuratzea lortu du, baina Oialume Zarreko erremontistak nagusi izan dira, eta hirugarren jokoa nahiko erraz behartu dute (7-15).
Hirugarren joko erabakigarriaren hasieran, Ansak eta Zubirik ez dute norabidea zuzendu, ondoren garesti ordaindu dituzten akatsak eginez. Aldabek eta Barrenetxeak, aldiz, bereari eutsi diote, eta joko laburreko atsedenaldira 1-4 aurretik joan dira. Azken txanpan pilota batek ihes egin dio Zubiriri, eta Barrenetxearen hankan jo du (2-7). 3-7koan Aldabek modu ikusgarrian eraman du pilota bat, ezker hormari itsatsita. Oilaume Zarreko bikoteak azken jokoa erraz eraman behar zuela zirudienean, Bereziartuakoek neurketa ekarri dute (5-7), tanto luze eta borrokatuen bidez. Lau erremontistak fisikoki jota iritsi dira amaierara. Azkenean lekunberriarrak eta hernaniarrak neurketa irauli eta garaipena bildu dute (5-8).
Zure interesekoa izan daiteke
Aldabe: “Ansa eta Zubiri gu baino lehenago nekatu dira eta hor egon da aldea”
Aldabek eta Barrenetxeak mendean hartu dituzte Ansa II eta Zubiri. Hiru jokotan lortu dute garaipena: 15-6, 7-15 eta 5-8. Hemen partidako azken tantoa eta urdinen adierazpenak.
Ezkurra II: “Tentsio puntu bat falta izan zaigu”
Hiru jokotan lortu du Ezkurra II-Azpiroz bikoteak Segurola-Larrañagaren aurkako garaipena (14-15,15-2 eta 5-8). Larrañagak huts eginda lortu dute garaipena, hemen azken tantoa eta garaileen hitzak.
“Erremontari” txapelketaren 2. jardunaldiko hiru tanto onenak
Imanol Ansak, Josetxo Ezkurrak eta Xabier Azpirozek egin dituzte Erremontari-Sagardoaren Txapelketako bigarren jardunaldiko tanto onenak.
Azpiroz: “Ez gara guztiz eroso aritu, pilotak bajuak ziren eta horrek egin du partida gogorra izatea”
Ezkurra II.ak eta Azpirozek mendean hartu dituzte Ansa II.a eta Zubiri, bi jokotan (12-15 eta 12-15). Garaipen honekin, “Erremontari” txapelketako sailkapenean nagusitu dira. Ikusi azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.
Goikoetxea-Juanenea eta Ezkurra-Azpiroz, garaile bigarren jardunaldian
Lehen partidan, Goikoetxea V.ak eta Juaneneak neurketa irauli eta garaipena lortu dute Segurola eta Larrañagaren aurka hiru jokotan (13-15,15-13 eta 8-6). Bigarren neurketan, Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan irabazi diete (12-15 eta 12-15) Ansari eta Zubiriri. Gainera, bikote nafarrak txapelketako lidertza eskuratu du.
Juanenea: “Partida hil ala bizikoa zen guretzako, dena ematera atera gara”
Goikoetxea V-Juanenea bikotea gailendu da Segurola-Larrañaga bikoteari. Hiru jokotan lortu dute hori 13-15, 15-13 eta 8-6 eginda. Hemen norgehiagokako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.
Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lortu du “Erremontari” txapelketako lehen garaipena
Aldabek eta Barrenetxea IV.ak hiru jokotan garaitu diete Ezkurra II.ari eta Azpirozi (15-10, 7-15 eta 3-8). “Beraien lekutik kanpo” hasi direla azaldu duten arren, argi nabarmendu dira Kemen eta Endika beste bi jokotan. Ez galdu partidako azken tantoa eta bikote irabazlearen adierazpenak.
Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra-Azpiroz bikotea mendean hartu dute estreinakoan
Ezkurra eta Azpiroz nagusitu dira lehen jokoan (15-10), baina bigarrena Aldabek eta Barrenetxeak (7-15) irabazi dute, eta hirugarren joko erabakigarrian ere gailendu dira (3-8). Jaialdiko bigarren neurketan, Ansa II.ak eta Zubirik 15-11 eta 15-13 menderatu zituzten Goikoetxea V.a eta Juanenea (Alorrenea).
Azken guda kantxa, “Erremontari”ren seigarren eta azken ekitaldia
"Erremontari" saioaren azken ekitaldia maiatzaren 11n hasiko da. Bost bikote arituko dira lehian: Ansa II-Zubiri, Ezkurra II-Azpiroz, Aldabe-Barrenetxea IV, Segurola-Larrañaga eta Goikoetxea-Juanenea. Final handia ekainaren 29an izango da.