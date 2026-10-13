RAMISEN KARGUGABETZEA

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Cata: “Gure helburutik urrun geunden, nire iritziz ezin hobea den errendimendu mailatik urrun”

Iragarkia
Cata (Osasuna)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jagoba Arrasate izango da osasunaren entrenatzaile berria. Aurkezpen ekitaldian, Nafarroako klubaren kirol zuzendariak azaldu du zergatik erabaki duen Luis Miguel Ramis kargutik kentzea.

EA Sports Liga Futbola Luis Miguel Ramis Jagoba Arrasate Osasuna

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