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Arrasate: “Irabazteko partida osoa egin behar dugu"
Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du Valentziaren aurkako partidaren atarian, Mestallara egingo duten azken bisita izango da, eta irabazteko aukerak izateko partida osoa jokatzea eskatu du.
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