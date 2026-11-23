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Rockson Yeboahk zaintiratua du eskuin belauneko barneko alboko lotailuan
Osasunako jokalaria larunbatean lesionatu zen, talde gorritxoak igandean Malagaren aurka jokatu behar izan zuen partidaren aurreko azken entrenamenduan. Nafarroako klubak ez du zehaztu noiz arte izango den baja futbolari ghanatarra.
Rockson Yeboah Osasunako jokalariak zaintiratua du eskuin belauneko barneko alboko lotailuan, Nafarroako klubak astelehenean iragarri duenez. Rockson larunbatean lesionatu zen, talde gorritxoak igandean Malagaren aurka jokatu behar izan zuen partidaren aurreko azken entrenamenduan. Osasunak ez du zehaztu noiz arte izango den baja futbolari ghanatarra.
Osasunak adierazi duenez, Rockson asteartean helduko dio sendatze prozesuari, eta bilakaeraren zain gelditu da.
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