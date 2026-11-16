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Rafa Fernandezek 2028ra arte berritu du Osasuna Promesasekin

Barañaingo atezainak lehen taldearen zortzi deialditan hartu du parte denboraldi honetan.

Rafa Fernandez Espanyolen aurkako partidan. Argazkia: Osasuna Promesas

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Rafa Fernandezek eta Osasunak akordioa lortu dute Promesaseko atezainaren kontratua 2028ra arte berritzeko. Gainera, lotura 2029/2030 denboraldira arte luzatzeko aukera izango du.

Fernandez, 22 urteko barañaindarra, 14 urterekin iritsi zen klub gorritxoaren harrobira, Lagunak eta Gazte Berriak taldeetan hasi ondoren. Pasa den urtarrilean egin zuen debuta Osasuna Promesasekin, titularitatea eskuratuz. Aurreko denboraldian, guztira 19 partida jokatu zituen Federazioko Lehen Mailan. Aurtengoan, berriz, 10 jokatu ditu Federazioko Bigarren Mailan, eta 8 deialditan hartu du parte lehen taldearekin.

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