Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Rafa Fernandezek 2028ra arte berritu du Osasuna Promesasekin
Barañaingo atezainak lehen taldearen zortzi deialditan hartu du parte denboraldi honetan.
Rafa Fernandezek eta Osasunak akordioa lortu dute Promesaseko atezainaren kontratua 2028ra arte berritzeko. Gainera, lotura 2029/2030 denboraldira arte luzatzeko aukera izango du.
Fernandez, 22 urteko barañaindarra, 14 urterekin iritsi zen klub gorritxoaren harrobira, Lagunak eta Gazte Berriak taldeetan hasi ondoren. Pasa den urtarrilean egin zuen debuta Osasuna Promesasekin, titularitatea eskuratuz. Aurreko denboraldian, guztira 19 partida jokatu zituen Federazioko Lehen Mailan. Aurtengoan, berriz, 10 jokatu ditu Federazioko Bigarren Mailan, eta 8 deialditan hartu du parte lehen taldearekin.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Osasunak Logroño United estutu du, baina Erregina Kopatik at geratu da (2-3)
ZUZENEAN
Duela min.
Raul Moro: “Puntu positiboa da aurkari handi baten aurka"
ZUZENEAN
Duela min.
Arrasate: “Beraien jokalari garrantzitsuenek bertsiorik onena berreskuratu dute, talde oso arriskutsua da”
ZUZENEAN
Duela min.
Anai Morales Osasunara itzuliko da
ZUZENEAN
Duela min.
Jagoba Arrasate: “Porrot oso mingarria izan da; burua altxatu behar dugu, akatsak zuzendu”
ZUZENEAN
Duela min.
Deportivok markagailua irauli du Osasunaren aurka, eta gorritxoek ezinean jarraitzen dute etxetik kanpo (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Jagoba Arrasate, Deporren aurkako partidaren atarian: “Aurkariak mehatxua sentitzea behar dugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Jagoba Arrasate: “Aurkaria errespetatu dugu eta seriotasuna eman diogu, oro har, partidarekin gustura”
ZUZENEAN
Duela min.
Osasunak erabateko nagusitasunez kanporatu du Atletico Calatayud (0-6)
Gehiago ikusi