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Cata: “Lo que veíamos nos alejaba del objetivo y del rendimiento que yo consideraba óptimo”
En la presentación de Jagoba Arrasate como nuevo entrenador de Osasuna, el director deportivo del club navarro ha explicado las razones por las que ha decidido sustituir a Luis Miguel Ramis.
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