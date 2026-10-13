Cese de Ramis
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Cata: “Lo que veíamos nos alejaba del objetivo y del rendimiento que yo consideraba óptimo”

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Cata (Osasuna)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Cata: “Ikusten genuenak helburutik urrun uzten gintuen, nire iritziz ezin hobea den errendimendutik urrun”
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En la presentación de Jagoba Arrasate como nuevo entrenador de Osasuna, el director deportivo del club navarro ha explicado las razones por las que ha decidido sustituir a Luis Miguel Ramis.

LaLiga EA Sports Fútbol Luis Miguel Ramis Jagoba Arrasate Osasuna

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