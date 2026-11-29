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Arrasate: “Aurretik joanda pena ematen du, baina partida parekatua egin dugu eta emaitza justua da”
Jagoba Arrasate entrenatzaileak Valentziaren aurka lortutako berdinketa izan du hizpide partida osteko prentsaurrekoan. Teknikari bizkaitarraren hitzetan, pena da markagailuan aurretik joan ostean garaipenak ihes egin izana, baina egindako lana ontzat eman du, eta taldea “etxean irabazteko” helburuarekin dagoela aitortu du.
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