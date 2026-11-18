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Sabalza: “Hurrengo hiru partidak gure ligakoen aurkakoak dira; irabaztea garrantzitsua da aurrea hartzeko”
Luis Sabalzak Osasunak hurrengo hiru jardunaldietan izango dituen partiden inguruan hitz egin du. Jaitsierako postuetan dauden hiru taldeen aurka jokatu beharko dute, hain zuzen ere.
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