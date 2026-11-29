Osasunak puntu bat urratu du Mestallan, baina etxetik kanpoko garaipenak zain jarraitzen du (1-1)
Osasunak puntu bat lortu du Mestallan. Ruben Garciak aurretik jarri ditu gorritxoak, baina Hugo Durok berdinketa egin du Valentziarentzat. Azken minutuetan, VARak garaipenaren gola baliogabetu dio Osambelari, eta, ondorioz, nafarrek abuztutik etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen dute.
Valentziak eta Osasunak bana berdindu dute Mestallan, LaLigako 14. jardunaldiko partidan. Gorritxoak gehiago izan dira lehen zatian, eta markagailuan aurreratu dira Ruben Garciaren golari esker. Hala ere, atsedenaldiaren ostean, taldeak atzerapausoa eman du, Valentziari lekua eta ekimena emanez. Etxekoek egoera hori aprobetxatu dute Hugo Duroren bitartez berdinketa lortzeko. Azken minutuetan, VARak Osambelaren gola baliogabetu du, nafarrei garaipena eman ahal izan diena.
Partida zuhurtzia handiz hasi dute bi taldeek, jaitsiera postuetatik urruntzeko puntuak lortzearen garrantziaz jakitun. Valentziak ekimena hartu nahi izan du etxean, eta Osasunak, berriz, aurkariaren baloi irteera estutu du.
Minutuek aurrera egin ahala, talde gorritxoak jokoaren kontrola hartu du eta aukerarik arriskutsuenak sortu ditu. Tarregak hainbat aldiz eragotzi du baloia Budimirri iristea, eta Diego Ricoren jaurtiketa bat ere desbideratu du. Moi Gomezek ere gola bilatu du, baina haren jaurtiketa gutxigatik kanpora joan da, Valentziako defentsan jo ondoren.
Valentziaren erantzuna joko zuzenaren bidez iritsi da, Javi Guerra eta Dani Raba ardatz hartuta. Pepeluk bi aukera on izan ditu, eta Sadiqek Herrera behartu du geldiketa egitera, bi saiakeratan.
Atsedenaldiaren ostean, Valentziak kontrola berreskuratu nahi izan du, baina ez du arrisku handirik sortu. Bi entrenatzaileen aldaketek erritmo berria eman diote neurketari. Arrasatek asmatu egin du Ruben Garcia zelairatzean, eta nafarrak aurretik jarri ditu 63. minutuan, Raul Mororen pase on bat baliatuta (0-1).
Talde gorritxoak aldea handitzea bilatu du eta Moro lortzetik gertu egon da, baina Dimitrievskik haren errematea saihestu du geldiketa on batekin. Osasuna bere unerik onenean zegoenean, Valentziak erreakzionatu egin du David Otorbi eta Hugo Duro zelairatuta. Hain zuzen ere, Durok partida berdindu du 74. minutuan burukada indartsu batekin.
Azken txanpan, bi taldeek garaipenaren bila jo dute. Dimitrievskik Mororen jaurtiketa bat gelditu du, eta Osambelak gola sartu du 88. minutuan. VAR-aren berrikuspenaren ondoren, ordea, epaileak gola baliogabetu du, eskuarekin egindako jokaldi batengatik.
Horrela, talde nafarrak Sadartik kanpo irabazi gabe jarraitzen du abuztutik, eta Mestallan lortutako berdinketak ez du bolada hori etetea lortu.