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Arrasate: “Partida gure eremura eraman behar dugu aukera gehiago izateko"
Osasunako entrenatzaileak EA Sports Ligako 13. jardunaldian Malagaren aurka Sadarren jokatuko duten partidari buruz hitz egin du. Arrasatek jokalari inportanteak berreskuratuko ditu; beraz, lehia planteatzeko aukera gehiago izango ditu.
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