ON TOUR
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Tadej Pogacar, historia idazten ari den txirrindulariaren inperioa

Iragarkia
On Tour - Pogacarren inperioa
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tadej Pogacarrek bere palmaresa bezain handi eta zabala den inperioa eraiki du azken urteetan. Txirrindularitzan historia egiten ari da esloveniarra, baina nola dabil diru kontuetan? Hona Xabier Usabiagak “On Tour” saioan azaldutakoa.

41 urte ondoren, irabazle frantziarrik ez Tourrean
Tourreko txapeldunen lehen itzuli handiak aztergai, Xabier Usabiagaren eskutik
Zenbat diru gastatzen dute Tourrera doazen taldeek?
Michael Woods, iraupen-kirolerako sen amaigabea
Tadej Pogacar Frantziako Tourra Txirrindularitza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X