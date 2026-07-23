18. etapa
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Carapaz izan da indartsuena eguneko ihesaldian, Orcieres-Merletteko igoeran eraso erabakigarria jota

EF Education - EasyPost taldeko eskalatzaile ekuadortarrak zuhur jokatu du azken kilometroetan, eta garaipena poltsikoratu du. Tourrean bigarren etapa garaipena du, Super Devoulyn irabazi eta bi urtera.

ORCIERES-MERLETTE (France), 23/07/2026.- Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost wins Stage 18 of the Tour de France, a 185.2 km route from Voiron to Orcieres-Merlette, France, 23 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Richard Carapaz, Orcieres-Merletteko helmugan. Argazkia: EFE

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Richard Carapaz ekuadortarrak irabazi du Oriceres-Merletteko gailurrean, Frantziako Tourreko hamazortzigarren etapan. Tourrean bigarren etapa garaipena du, Super Devoulyn irabazi eta bi urtera.

Iragarkia
ORCIERES-MERLETTE (France), 23/07/2026.- Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education - EasyPost wins Stage 18 of the Tour de France, a 185.2 km route from Voiron to Orcieres-Merlette, France, 23 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Carapazen azken kilometroa, Oriceres-Meletten gora

EF taldeko txirrindularia eguneko ihesaldiko indartsuena izan da, lehen mailako azken mendatean eraso indartsua jo eta gero.       

Carapazek 45 segundoko errenta lortu du Mauro Schmid suitzarrarekiko eta Matteo Jorgenson estatubatuarrarekiko, eta 1:14koa Valentin Paret Peintre frantziarrarekiko. Mendiko puntuen maillota lortzeko lehian ari dira Carapaz eta Paret Peintre.

Oraingoz, Pogacar da sailkapen horretako liderra, puntu bateko aldea baitu Paret Peintrerekin eta zazpikoa Carapazekin, Alpeetako bi etapa handien faltan.

Iragarkia
Richard-Carapaz-entrevista-18-etapa-Tour-de-Francia
18:00 - 20:00
Carapaz: “Berriro irabaztea asko kostatu zait"

Bestalde, sailkapen nagusiak aldaketa gutxi izan ditu, faborito guztiak batera helmugaratu dira 4:35era, eta Pogacarrek lidergoan jarraitzen du, Remco Evenepoel belgikarrari 4:32ko errenta eta Isaac del Toro taldekide mexikarrari 6:51koa aterata. Paul Seixas frantziarra laugarren da 7:11ra, eta Juan Ayuso espainiarra bosgarren 9:22ra.

Etapan zehar, Brando McNulty estatubatuarrak, Pogacarren eta Del Tororen UAEko taldekideak, lasterketa utzi behar izan du, bezperan Adam Yatesek eta Tim Wellensek pairatu zuten birus baten ondorioz.

Tour de Francia
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UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra

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