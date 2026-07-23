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Tadej Pogacar, el imperio del ciclista que está haciendo historia

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On Tour - Pogacarren inperioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tadej Pogacar, historia idazten ari den txirrindulariaren inperioa
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tadej Pogacar ha construido un imperio tan grande y extenso como su palmarés. El ciclista esloveno está haciendo historia en el ciclismo, pero ¿cómo anda en cuestión de dinero? He aquí lo que ha explicado Xabier Usabiaga en el programa “On Tour”.

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Tadej Pogacar Tour de Francia Ciclismo

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