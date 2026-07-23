18. ETAPA
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Ion Izagirre: “Bagenekien egun zaila izango zela ihesaldia hartzeko”

Iragarkia
Ion Izagirre, 18. etaparen adierazpenak
18:00 - 20:00
Ion Izagirre, Cofidis taldeko euskal txirrindularia.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Cofidis taldeko txirrindulariak egun gogorra izan dela gaurkoa adiarazi du. Ezin izan da ihesaldian sartu, baina bai atzerago joan den bigarren taldetxo batean. Hala ere, ezin izan dute ihesaldia harrapatu.

Ion Izagirre Insausti UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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