FRANTZIAKO TOURRA
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41 urte ondoren, irabazle frantziarrik ez Tourrean

Iragarkia
Usabiaga - Frantziarrak Tourrean
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Frantziarrentzat Tourra gauza handia den arren, badira 41 urte herrikide batek garaipen bat lortu zuenetik. 1985ean izan zen hori, Bernard Hinaulten eskutik. Orain, Paul Seixasengan dute itxaropena, baina lortuko al du garaipena?

Frantziako Tourra Txirrindularitza

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