17. ETAPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Philipsenek bere lehen garaipena lortu du Voironeko esprintean

Bere jaurtitzaileak, Mathieu Van der Poelek, ia eskura utzi dio garaipena esprinter belgikarrari. Alpecineko txirrindulariaren hamaikagarren garaipena da Tourrean, aurtengo edizioan lehena- Mauro Schmid suitzarra eta Olav Kooij herbeheretarra gainditu ditu helmugan.

Jasper-Philipsen-17-etapa-tour-de-Francia

Jasper Philipsen belgikarra, Voirongo helmugan. Argazkia: EFE

author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jasper Philipsen belgikarrak irabazi du hamazazpigarren etapa, Voironen amaitu dena, esprintean. Ihes egindako 25 txirrindularik hartu dute parte azken esprint horretan. Bere jaurtitzaileak, Mathieu Van der Poelek, ia eskura utzi dio garaipena esprinter belgikarrari.

Iragarkia
El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros REMITIDA / HANDOUT por A.S.O. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/7/2026
18:00 - 20:00
Philipsenen garaipena Voirongo esprintean

Alpecineko txirrindulariaren hamaikagarren garaipena da Tourrean, aurtengo edizioan lehena. Mauro Schmid suitzarra eta Olav Kooij herbeheretarra gainditu ditu helmugan.

Belgikarra esprintetarako faboritoetako bat zen, baina orain arte ez du distirarik egin. Gaur iheslarien taldeko azkarrena izan da, eta 8:46 minutuko aldearekin iritsi da helmugara faborito nagusi guztien aurretik. Beraz, sailkapen nagusian ez dago aldaketa handirik, eta Tadej Pogacar esloveniarrak jarraitzen du lider.

Mendiko hiru etapa gogorren faltan, igandeko Pariseko azken jardunaldia baino lehen, UAEko txirrindulariak 4:32ko errenta du Remco Evenepoel belgikarrarekiko, eta 6:51koa Isaac del Toro mexikarrarekiko. UAEko taldekidea  atzean geratu da etapako lehen kilometroetan, baina faboritoen taldera itzultzea lortu du.

Jasper Philipsen, etapa garailea

Neure buruaz zalantza egitera iritsi naiz

Philipsenek aitortu duenez, bere buruaz zalantza egin du Frantziako Tourrean, aurreneko garaipena lortu baino lehen. "Ondo prestatuta nentorren, baina lehen etapetan oso gaizki aurkitu nintzen. Azkenean etapa irabazi ahal izan dut. Taldeari eskerrak eman nahi dizkiot, 17 egunetan zehar ez baitu nigan konfiantza galdu", nabarmendu du Alpecineko txirrindulariak.

"Bizitza urteekin ordainduko dut garaipen hau. Lan asko egin behar izan dut aurreko ihesaldian sartzeko. Baina taldeak aurrera hegan eraman nau", adierazi du.

"Neure buruaz zalantza egitera iritsi naiz Tour honetan. Horri aurre egiteko burbuila batean sartu nintzen, ez nituen sare sozialak begiratzen, taldekideengan eta familian zentratzen nintzen. Horri esker lortu dut garaipena", gaineratu du.

 

Tour de Francia
Zuzenekora joan
Sailkapenera joan
Ez dago emaitzarik erakusteko.
Zuzenekora joan
Sailkapenera joan
UCI World Tour Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X