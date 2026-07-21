Zenbat diru gastatzen dute Tourrera doazen taldeek?
Tourrera doazen taldeei, antolakuntzak berak, diru sarrera bat bermatzen die. Hala ere, azken urteotan prezioak igo egin dira eta, era berean, gastuak. Hortaz, zenbat gastatzen du bataz beste Tourrera doan talde batek?
Zure interesekoa izan daiteke
Evenepoel, Pogacar eta Skjelmoseren azken metroak Thonongo erlojupekoan
Remco Evenepoel belgikarrak hegan egin du Thonongo erlojupekoan, eta bigarren garaipena jarraian lortu du Frantziako Tourrean, Tadej Pogacar esloveniarra mendean hartuta.
Evenepoelek hegan egin du Thonongo erlojupekoan, eta bere bigarren garaipena jarraian lortu du
Belgikarrak 28 segundoko aldea atera dio sailkapen nagusiko liderrari, Tadej Pogacar esloveniarrari. Bestalde, Florian Lipowitz alemaniarrak eroriko gogorra izan du, eta lasterketa utzi behar izan du.
Lipowitzek Tourra uztea eragin duen erorikoa
Florian Lipowitzek erorikoa izan du Frantziako Tourreko 16. etapan. Banakako erlojupekoan, bihurgune batean kontrola galdu eta lurrera erori da. Kolpearen ondorioz lepauztaia minduta amaitu eta Tourra utzi behar izan du.
Emakumezkoen Frantziako Tourra, abuztuaren 1etik 9ra EITBn ikusgai
Aro berriko bosgarren edizioak bederatzi etapa izango ditu. Lausanan (Suitza) hasiko da, eta Nizan bukatu, 1.175 kilometroko ibilbidea eginda.
Vingegaardek lepauztaia hautsi du
"Hausturaren larritasuna dela eta, ebakuntza kirurgikoa egingo diote hurrengo egunetan", adierazi du Visma taldeak.
Pogacar, Del Toro eta Evenepoelen arteko borroka azken kilometroetan
15. etapako azken kilometroetara Pogacar, Del Toro eta Evenepoel iritsi dira buruan, iheslariak harrapatu ostean. Mexikarra pare bat aldiz saiatu da erasoa jotzen lasterketa hausteko, baina indarrik gabe, azkenean Evenepoelek etapa nola irabazten zuen ikusi behar izan du.
Evenepoelek alternatiba izateko hautagaitza aurkeztu du, Vingegaardek lasterketa utzi duen egunean
Red Bull taldeko txirrindulari belgikarrak bere indarra erakutsi du Plateau de Solaisonen, Tadej Pogacar eta Isaac del Torori (UAE Team Emirates) gailenduta Alpeetako lehen etapan.
Jonas Vingegaardek Tourra uztea eragin duen erorikoa
Jonas Vingegaardek erorikoa izan du hamabosgarren etapako helmugatik 20 kilometrora, eta lasterketa utzi behar izan du. Visma-Lease a Bike taldeko danimarkarra sorbaldan min handia zuela kexatu da, eta anbulantzian eraman dute bizikletara itzuli ezin izan ostean.
ZUZENEAN: Frantziako Tourreko 15. etapa, mendikoa, Champagnole-Plateau de Solaison (184 km)
Frantziako Tourreko 15. etaparen zuzeneko emanaldia: Champagnole-Plateau de Solaison (184 km).