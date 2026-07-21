FRANTZIAKO TOURRA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zenbat diru gastatzen dute Tourrera doazen taldeek?

Iragarkia
Tourreko gastuak taldeentzat
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Tourrera doazen taldeei, antolakuntzak berak, diru sarrera bat bermatzen die. Hala ere, azken urteotan prezioak igo egin dira eta, era berean, gastuak. Hortaz, zenbat gastatzen du bataz beste Tourrera doan talde batek?

41 urte ondoren, irabazle frantziarrik ez Tourrean
Tourreko txapeldunen lehen itzuli handiak aztergai, Xabier Usabiagaren eskutik
UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X