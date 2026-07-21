Piraguismoa
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Chourraut eta Echaniz Oklahomako Munduko Txapelketako kayakeko finalerdirako sailkatu dira

Leire Goñik, aldiz, agur esan dio banakako txapelketari 46. postuan sailkatu ondoren. Lehenengo 30ak pasatzen ziren finalaurrekora.

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Pau Echaniz kayakeko jaitsieran, Oklahomako Munduko Txapelketan. Irudia: Basque Team

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KIROLAK EITB

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Oklahomako Munduko Txapelketan kayakeko sailkapen txanda jokatu da goiz-eguerdian bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere. Maialen Chourrautek eta Pau Echanizek modalitateko lehen oztopoa gainditu dute, eta Leire Goñik, aldiz, agur esan dio banakako txapelketari, Basque Team Fundazioak ohar baten bidez jakitera eman duenez.

Maialen Chourrautek jaitsiera ona egin du, eta une batzuetan sailkapeneko hirugarren postuan jarri du bere jardun on horrek. Lehen zatia oso garbia izan da, baina ibilbidearen bigarren zatian pixka bat trabatu da 18. atean ukitu bat eginez, eta horri dagokion zigorra ezarri zaio. Azkenean, hiru domina olinpikoren jabeak 92.34ko denbora egin du, +2.96 txandako onenarekiko, Rikarda Funk alemaniarrarekiko (89.38).

Leire Goñik akats bat egin du ibilbidearen hasieran, kanalaren barruan ezkutatuta geratu den euskarri batekin talka egin baitu. Ezbehar horren ondoren, ez du lortu piraguari hasierako abiadura itzultzea, eta mentalki zein nabigazioan pisu handiegia suposatu du horrek. Horri 17. atean egin duen ukitu bat gehitu behar zaio. Guztira 104.92ko denborarekin, 46. postuan geratu da sailkapenean. Lehenengo 30ak pasatzen ziren finalaurrekora.

Pau Echaniz izan da kayak modalitatean lehiatu den azken euskal palista. Pariseko Jokoetan brontzezko domina irabazi zuen piraguistak ez du hutsik egin eta finalerdietan sartzeko sailkatze txanda gainditu du. 12. atean akats txiki bat egin duen arren, donostiarrak 83.80ko denborarekin eta 27. postuarekin amaitu du ibilbidea.

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