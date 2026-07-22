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Ordu txikitan egindako kontrolek polemika eta tropelaren haserrea eragin dute Frantziako Tourrean

Tadej Pogacarrek eta Jonas Vingegaardek antidopin kontrolak jasan zituzten Tourreko 15. etaparen aurreko gauean. Kontrol horiek bi txirrindularien loa oztopatu zuten. Hain zuzen ere, etapa horretan Vingegaardek erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan zuen.

Frantizako Tourreko tropela

Frantziako Tourreko tropela. Argazkia: EFE

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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ordu txikitan egindako kontrolek polemika sortu dute Frantziako Tourrean. Tadej Pogacarrek eta Jonas VIngegaardek antidopin kontrolak pasa zituzten Tourreko 15. etaparen aurreko gauean. Kontrol horiek bi txirrindularien loa oztopatu zuten. Etapa horretan, hain zuzen ere, Vingegaardek erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan zuen.

Honek haserrea eragin du txirrindularien artean. Remco Evenepoelekgizagabeak” direla esan du, eta Pogacarrek kontrol horiek Vingegaardek Tourra uztera behartu zuen erorikoa eragin ahal izan zutela adierazi du. Team Visma | Lease a Bikeko txirrindulariak baita ere gai honen inguruan bere iritzia eman du: “kontrolak egitea ona dela uste dut, noski. Baina horiek txirrindularien atsedenean eta errendimenduan eragina dutenean, agian ez dira hain onak”.

Erreakzio hauen aurrean goizaldean egindako kontrolak defendatzera atera da Nazioarteko Txirrindularitza Batasuna (UCI), eta dopinaren aurkako borroka “erabateko lehentasuna” dela azpimarratu du. Hala ere, gaueko kontrol horiek txirrindularien atsedenean eragina izan ahal dutela onartu du UCIk. Baina, kontrol horiek “justifikatutako eta mugatutako egoeretarako erreserbatutako salbuespeneko neurriak direla” gogorarazi du baita ere.

UCIrendako “funtsezkoa” da interesatutako alde guztiak batzea eta dopinaren aurkako programa babestea, “gaur egun kirol agintariengatik erreferente moduan aitortua” baita.

Tadej Pogacar Txirrindularitza Frantziako Tourra Remco Evenepoel Jonas Vingegaard

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