Carapaz: “Berriro irabaztea asko kostatu zait"
Richard Carapaz ekuadortarrak, Frantziako Tourraren 18. etapako irabazleak, garaipen hau "asko kostatu" zaiola adierazi du, eta edizio honetan behin baino gehiagotan saiatu dela gogorarazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Ion Izagirre: “Bagenekien egun zaila izango zela ihesaldia hartzeko”
Cofidis taldeko txirrindulariak egun gogorra izan dela gaurkoa adiarazi du. Ezin izan da ihesaldian sartu, baina bai atzerago joan den bigarren taldetxo batean. Hala ere, ezin izan dute ihesaldia harrapatu.
Tadej Pogacar, historia idazten ari den txirrindulariaren inperioa
Tadej Pogacarrek bere palmaresa bezain handi eta zabala den inperioa eraiki du azken urteetan. Txirrindularitzan historia egiten ari da esloveniarra, baina nola dabil diru kontuetan? Hona Xabier Usabiagak “On Tour” saioan azaldutakoa.
Orcières-Merletteko igoeraren azken metroak
Richard Carapazek (EF Education) irabazi du Frantziako Tourreko hemezortzigarren etapa. Helmugatik 3,5 kilometrora erasoa jo du ekuadortarrak eta bakar-bakarrik helmugaratu da Orcières-Merletten. Atzetik iritsi dira Mauro Schmid, bigarren, eta Matteo Jorgenson, hirugarren.
Carapaz izan da indartsuena eguneko ihesaldian, Orcieres-Merletteko igoeran eraso erabakigarria jota
EF Education - EasyPost taldeko eskalatzaile ekuadortarrak zuhur jokatu du azken kilometroetan, eta garaipena poltsikoratu du. Tourrean bigarren etapa garaipena du, Super Devoulyn irabazi eta bi urtera.
Kontrolak ordu txikitan egiteak polemika eta tropelaren haserrea eragin ditu Frantziako Tourrean
Tadej Pogacarrek eta Jonas Vingegaardek doping-kontrolak egin zituzten Tourreko 15. etaparen aurreko gauean. Kontrol horiek bi txirrindularien loa oztopatu zuten. Hain zuzen ere, etapa horretan Vingegaardek erorikoa izan eta lasterketa utzi behar izan zuen.
Ion Izagirre: “Tourreko egunik txarrena izan dut”
Ion Izagirrerekin egon gara Frantziako Tourreko 17. etapa amaieran, Voiron. Ormaiztegikoak azaldu du “egunik txarrena” izan duela gaur eta “tour gogorra” izaten ari dela.
Michael Woods, iraupen-kirolerako sen amaigabea
Michael Woods-en egitasmoa izan du gaur aztergai Xabier Usabiagak. Txirrindularitza profesionalean hasi aurretik, kanadarra atleta profesionala zen dagoeneko. Behin erretiratuta, ez dio kirola egiteari utzi, Triatloia, Gravela, Pierra Menta eta Mendi bizikletan jarraitzen du.
Philipsenen garaipena Voirongo esprintean
Jasper Phiilipsenek irabazi du Frantziako Tourreko hamazazpigarren etapa, Voironen. Bere taldekide Van der Poelek ia helmugaraino bideratu du Philipsen eta aise irabazi du honek esprinta. Mauro Schimid iritsi da bigarren eta Olav Kooij hirugarren.
Philipsenek bere lehen garaipena lortu du, Voironeko esprintean
Bere esprint bideratzaileak, Mathieu Van der Poelek, ia eskura utzi dio garaipena esprinter belgikarrari. Alpecineko txirrindulariaren hamaikagarren garaipena da Tourrean, aurtengo edizioan, lehena. Mauro Schmid suitzarra eta Olav Kooij herbeheretarra gainditu ditu helmugan.