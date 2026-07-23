18. etapa
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Carapaz: “Berriro irabaztea asko kostatu zait"

Iragarkia
Richard-Carapaz-entrevista-18-etapa-Tour-de-Francia
18:00 - 20:00

Richard Carapaz, Orcieres-Merlette mendatean Tourreko 18. etapa irabazi ondoren. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

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Richard Carapaz ekuadortarrak, Frantziako Tourraren 18. etapako irabazleak, garaipen hau "asko kostatu" zaiola adierazi du, eta edizio honetan behin baino gehiagotan saiatu dela gogorarazi du.

UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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