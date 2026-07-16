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Tourreko txapeldunen lehen itzuli handiak aztergai, Xabier Usabiagaren eskutik

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Txapeldunen Bideak - Xabier Usabiaga
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paul Seixas, 19 urteko txirrindulari gaztea, eztabaidagai izan da azken hilabeteotan. Bere lehen itzuli handia izaten ari da aurtengo Tourra, baina bertan egon beharko al luke? Horren harira, txapeldunen bideak aztertu ditu Xabier Usabiagak.

41 urte ondoren, irabazle frantziarrik ez Tourrean
Frantziako Tourra Txirrindularitza

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