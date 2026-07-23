KONTRATUA BERRITU DUTE

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Realak Jon Martinen kontratua 2032ra arte luzatu duela iragarri du

20 urterekin, Lasarteko erdiko atzelaria ezinbestekoa da Matarazzorentzat Realaren atzealdean.

Jon Martin EA Sports Ligan jokatzen

Jon Martin, Realaren partida batean. Argazkia: Europa Press.

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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Jon Martinek akordioa lortu dute Lasarteko zentrala, 20 urtekoa, 2032ra arte berritzeko. Klubak adierazi duenez, "Jon Martin txuri-urdinen oraina eta etorkizuna da. 20 urte besterik ez duen arren, Lasarte-Oriako atzelaria hamaikakoan finkatu da eta funtsezkoa da taldearen atzeko lerroan. Elitean agerpen bikaina egin du, eta onena etortzeko dago"

Jon Martinek adierazi du “oso pozik” dagoela kontratua luzatu duelako. “Realak dena eman dit”, esan du. Zentzu horretan, atzelariak argi du nori begiratu behar dion hazten jarraitzeko: “Mikel (Oyarzabal), Igor (Zubeldia), Ander (Barrenetxea)… Erreferenteak dira, eta haiei ahalik eta gehien ikasten saiatzen naiz”, adierazi du jokalariak.

Realaren lehen taldean izan duen inpaktua ez da inorentzat oharkabean geratu. 23/24 denboraldian egin zuen debuta lehen taldearekin, Imanol Alguacilen eskutik, eta ordutik 50 partida jokatu ditu Liga, Errege Kopa eta Europa Ligaren. Azken denboraldian, gainera, bi gol sartu zituen eta funtsezkoa izan zen Errege Kopako titulua lortzeko Atletico Madrilen aurka.

Bere berritzearekin, Donostiako klubak maila handiko zentral batekin jarraitzea ziurtatzen du, jokalaria oso gaztea izan arren. Etorkizunera begira, proiekzio handia duen atzelaria da, are gehiago uda honetan Aritz Elustondok kluba utzi duela kontuan hartuta. Beasaindarra aldagelako erreferenteetako bat zen eta Jon Martinek bere lider rola hartzea espero da. Luis de la Fuente Espainiako hautatzaileak pare bat alditan deitu du Jon Martin selekzioarekin jokatzeko.

Kontratu luzapen hau Realak eta futbolariak hiru urte eskasetan adosten duten hirugarrena da, lasartekoarengan Anoetako bulegoetan duten konfiantzaren erakusle. 2024ko apirilean, Jonek 2030era arte berritu zuen, 2025eko urrian 2031ra arte, eta orain, 2026ko uztailean, 2032ra arte lotu dute atzelaria.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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Ander Barrenetxea en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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Barrene: “Helburua lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea da”

Ander Barrenetxeak eta Realak hainbat egun daramatzate denboraldi berria prestatzen. Donostiako erasotzaileak argi du taldearen helburua "lehiaketa guztietan ahalik eta gorenen egotea" izan behar dela. Zentzu horretan, Superkopa titulu berri bat lortzeko aukera egingarria dela adierazi du, eta aldi berean, taldea denboraldi honetan sistema berri batekin lehiatzea ez litzatekeela batere arraroa izango adierazi du. (Bideoa gazteleraz).

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