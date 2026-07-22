ON TOUR
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Michael Woods, iraupen-kirolerako sen amaigabea

Iragarkia
Michael Woods - On Tour
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Michael Woods-en egitasmoa izan du gaur aztergai Xabier Usabiagak. Txirrindularitza profesionalean hasi aurretik, kanadarra atleta profesionala zen dagoeneko. Behin erretiratuta, ez dio kirola egiteari utzi, Triatloia, Gravela, Pierra Menta eta Mendi bizikletan jarraitzen du.

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