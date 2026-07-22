Michael Woods, iraupen-kirolerako sen amaigabea
Michael Woods-en egitasmoa izan du gaur aztergai Xabier Usabiagak. Txirrindularitza profesionalean hasi aurretik, kanadarra atleta profesionala zen dagoeneko. Behin erretiratuta, ez dio kirola egiteari utzi, Triatloia, Gravela, Pierra Menta eta Mendi bizikletan jarraitzen du.
Zure interesekoa izan daiteke
Philipsenen garaipena Voirongo esprintean
Jasper Phiilipsenek irabazi du Frantziako Tourreko hamazazpigarren etapa, Voironen. Bere taldekide Van der Poelek ia helmugaraino bideratu du Philipsen eta aise irabazi du honek esprinta. Mauro Schimid iritsi da bigarren eta Olav Kooij hirugarren.
Philipsenek bere lehen garaipena lortu du Voironeko esprintean
Bere jaurtitzaileak, Mathieu Van der Poelek, ia eskura utzi dio garaipena esprinter belgikarrari. Alpecineko txirrindulariaren hamaikagarren garaipena da Tourrean, aurtengo edizioan lehena- Mauro Schmid suitzarra eta Olav Kooij herbeheretarra gainditu ditu helmugan.
Zenbat diru gastatzen dute Tourrera doazen taldeek?
Tourrera doazen taldeei, antolakuntzak berak, diru sarrera bat bermatzen die. Hala ere, azken urteotan prezioak igo egin dira eta, era berean, gastuak. Hortaz, zenbat gastatzen du bataz beste Tourrera doan talde batek?
Evenepoel, Pogacar eta Skjelmoseren azken metroak Thonongo erlojupekoan
Remco Evenepoel belgikarrak hegan egin du Thonongo erlojupekoan, eta bigarren garaipena jarraian lortu du Frantziako Tourrean, Tadej Pogacar esloveniarra mendean hartuta.
Evenepoelek hegan egin du Thonongo erlojupekoan, eta bigarren garaipena lortu du erreskadan
Belgikarrak 28 segundoko aldea atera dio sailkapen nagusiko liderrari, Tadej Pogacar esloveniarrari. Bestalde, Florian Lipowitz alemaniarrak eroriko gogorra izan du, eta lasterketa utzi behar izan du.
Lipowitzek Tourra uztea eragin duen erorikoa
Florian Lipowitzek erorikoa izan du Frantziako Tourreko 16. etapan. Banakako erlojupekoan, bihurgune batean kontrola galdu eta lurrera erori da. Kolpearen ondorioz lepauztaia minduta amaitu eta Tourra utzi behar izan du.
Emakumezkoen Frantziako Tourra, abuztuaren 1etik 9ra EITBn ikusgai
Aro berriko bosgarren edizioak bederatzi etapa izango ditu. Lausanan (Suitza) hasiko da, eta Nizan bukatu, 1.175 kilometroko ibilbidea eginda.
Vingegaardek lepauztaia hautsi du
"Hausturaren larritasuna dela eta, ebakuntza kirurgikoa egingo diote hurrengo egunetan", adierazi du Visma taldeak.
Pogacar, Del Toro eta Evenepoelen arteko borroka azken kilometroetan
15. etapako azken kilometroetara Pogacar, Del Toro eta Evenepoel iritsi dira buruan, iheslariak harrapatu ostean. Mexikarra pare bat aldiz saiatu da erasoa jotzen lasterketa hausteko, baina indarrik gabe, azkenean Evenepoelek etapa nola irabazten zuen ikusi behar izan du.