FRANTZIAKO TOURRA
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Philipsenen garaipena Voirongo esprintean

Iragarkia
El ciclista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Chambéry y Voiron sobre 174,7 kilómetros REMITIDA / HANDOUT por A.S.O. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/7/2026
18:00 - 20:00
Irudia: Europa Press
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jasper Phiilipsenek irabazi du Frantziako Tourreko hamazazpigarren etapa, Voironen. Bere taldekide Van der Poelek ia helmugaraino bideratu du Philipsen eta aise irabazi du honek esprinta. Mauro Schimid iritsi da bigarren eta Olav Kooij hirugarren.

UCI World Tour Frantziako Tourra Txirrindularitza

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