FRANTZIAKO TOURRA
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Orcières-Merletteko igoeraren azken metroak

Iragarkia
23 July 2026, France, Orcieres-Merlette: Ecuadorian cyclist Richard Carapaz of EF Education-EasyPost approaches the finish line of stage 18 of the 2026 Tour de France cycling race, a stage of 185km from Voiron to Orcieres-Merlette. Photo: Jasper Jacobs/Belga/dpa
18:00 - 20:00

Richard Carapaz. Irudia: Europa Press

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Richard Carapazek (EF Education) irabazi du Frantziako Tourreko hemezortzigarren etapa. Helmugatik 3,5 kilometrora erasoa jo du ekuadortarrak eta bakar-bakarrik helmugaratu da Orcières-Merletten. Atzetik iritsi dira Mauro Schmid, bigarren, eta Matteo Jorgenson, hirugarren.

UCI World Tour Txirrindularitza Frantziako Tourra

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